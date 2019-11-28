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Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы
Саркози уверен, что в современных условиях либеральные демократии терпят поражение. По его словам, Европе нужны новые идеи
Николя Саркози (Фото: Panoramic / ZUMA / Global Look Press)

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы. По его словам, центр мира сейчас сместился на восток, сообщает Mundo.

«Если кто-то думает, что проблема только с политическими партиями, то он упускает из виду упадок Европы, упадок Запада. <...> Из 7 млрд человек, населяющих Землю, 4 млрд живут в Азии, а в центре (в Европе. — РБК) только 800 млн. Мы больше не стержень Земли, и тому есть демографические причины», — объяснил Саркози. «Как можно защищать демократические ценности в мире, где мы уже не превалируем?» — добавил он.

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Саркози скептически отозвался и о Европейском союзе. «Я убежденный евроцентрист. Но как можно создать единое целое из 27 разных государств? При этом существует четыре разных европейских объединения: зона Шенгена, зона евро, оборонный союз и сам по себе ЕС. Все эти структуры совершенно разные», — заявил бывший президент Франции и посоветовал не мыслить устаревшими категориями.

При этом Саркози высказался против разделения Европы на части. По его словам, кризис демократии приводит к сепаратизму. «Нам нужна новая цель», — заявил экс-президент.

Николя Саркози был президентом Франции в 2007–2012 годах. В 2016-м он пытался вновь баллотироваться на пост главы государства, но после поражения на праймериз объявил об уходе из политики.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Николя Саркози, Европа
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