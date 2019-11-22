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Россия создаст центры продвижения русского языка в 10 странах

Министерство просвещения до конца 2019 года создаст не менее десяти центров открытого образования на русском языке, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Центры откроются в рамках программы, утвержденной постановлением правительства. На ее реализацию выделено более 7 млрд руб. с 2019 по 2025 год.

За последний месяц центры были открыты в Греции, Киргизии и Узбекистане. Задача центра в Киргизии — обучение местных студентов русскому языку с последующим тестированием и присвоением уровня владения, в Греции — помощь детям-билингвам развить навыки общения на русском. В Узбекистане уроки русского направлены на овладение элементарными навыками речи и получение знаний по его фонетике, лексике и грамматике.

«Месяц назад с Сербией подписан межведомственный меморандум о сотрудничестве, предполагающий в том числе этот формат сотрудничества. С января 2020 года наши учителя приступят к работе во Вьетнаме. Во Франции уже начиная с 2020 года Россия будет обеспечивать функционирование билингвальной секции с преподаванием части предметов на русском языке. Эти уроки будут вести учителя из России», — рассказала министр Ольга Васильева на заседании межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка, передает корреспондент РБК.

Также министерство проведет до конца года курсы повышения квалификации для более чем 1200 преподавателей русского в Армении, Турции, Германии и Румынии.

В начале ноября президент Владимир Путин, выступая на Совете по русскому языку, усомнился в эффективности разделения на бакалавриат и магистратуру по специальности «русский язык». Президент задал вопрос: является ли это просто модной голой схемой или в этом есть какой-то смысл? Министр просвещения Ольга Васильева выступила за возвращение пятилетней программы для подготовки педагогов-русистов.

Теги: Ольга Васильева, русский язык, преподаватели
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