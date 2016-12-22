В Москве открыли канатную дорогу между «Лужниками» и Воробьевыми горами

В Москве открыли канатную дорогу, соединившую спорткомплекс «Лужники» и Воробьевы горы, говорится в сообщении комплекса градостроительной политики Москвы.
Длина канатной дороги — 720 м. Там находятся три станции: «Воробьевы горы» (верхняя), «Новая лига» и «Лужники» (нижняя).
На Московской канатной дороге будет два маршрута: туристический («Воробьевы горы» — «Лужники») и спортивный («Воробьевы горы» — «Новая лига»). Дорога начнет использоваться в рабочем режиме с 27 ноября, спортивный маршрут запустят в феврале 2019 года.
Кабины для туристического маршрута снабжены держателями для велосипедов. Каждая из них вмещает восемь пассажиров. Также предусмотрены кабины для VIP-гостей и проведения торжественных мероприятий. По спортивному маршруту будут курсировать десять открытых кресельных кабин, предназначенных для спортсменов и учеников спортивной школы «Воробьевы горы».
Билет в две стороны будет стоить 700 руб. в будни и 800 руб в выходные. Оплачивать поездку можно будет с помощью транспортной карты «Тройка».
В мае сообщалось, что канатную дорогу в Лужниках запустят после окончания чемпионата мира по футболу, который прошел в России летом.