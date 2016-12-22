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МВД раскрыло «перебивавшую» кассовые аппараты для ухода от налогов ОПГ
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МВД раскрыло «перебивавшую» кассовые аппараты для ухода от налогов ОПГ
Общество, 12:48
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МВД раскрыло «перебивавшую» кассовые аппараты для ухода от налогов ОПГ

Во вторник, 28 ноября, сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по юго-западному административному округу задержали двух жителей Московской области, которых подозревают в создании преступного сообщества, специализирующегося на техническом «апгрейде» кассовых аппаратов для ухода от налогов, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

«Полиция задержала 38-летнего Алексея Денисенкова и 30-летнего Андрея Шарова. Оба жителя Ногинска подозреваются в создании ОПГ», — рассказал источник.

По его информации, следователи и оперативники провели более десяти обысков.

РБК отправил запрос в ГУ МВД по Москве с просьбой подтвердить факт задержания.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК России (незаконное предпринимательство) и по ч. 4 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации). В материалах дела говорится, что задержанные «объединились в устойчивую организованную преступную группу, целью которой явилось совершение умышленного корыстного преступления, направленного на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации».

Собеседник РБК рассказал, что Денисенкова и Шарова также подозревают в том, что они «изменяли сведения, представленные в форме электрических сигналов» в контрольно-кассовой технике. «Основной задачей злоумышленников было уйти от учета наличных денежных средств и расчетов с использованием платежных карт и избежать уплаты налогов», — добавил собеседник в полиции.

По версии следствия, участники ОПГ также регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей подставных лиц. «На этих граждан оформляли документацию и выписывали от их имени нотариальные доверенности на ведения предпринимательской деятельности», — говорит источник.

Шаров и Денисенков, по сути, сдавали в аренду легальный статус, а вместе с ним и «взломанную» контрольно-кассовую технику с возможностью уходить от налогового учета. «Они предоставляли копии учредительных документов и доверенностей, а также кассовые аппараты на условиях аренды от 5 тыс. до 10 тыс. руб. ежемесячно», — отметил собеседник.

Арендная плата собиралась участниками организованной группы, осуществляющими курьерские функции согласно отведенным преступным ролям, а также бухгалтерами из числа участников группы в виде наличных денежных средств или путем безналичных денежных переводов на дебетовые банковские карты членов группы, добавил источник.

Сейчас полиция устанавливает всех участников ОПГ и общий материальный ущерб, который исчисляется в миллионах рублей, сообщил источник. «Известно, что организаторы ОПГ занимались криминальной деятельностью на протяжении длительного времени», — добавил он.

Теги: ОПГ , кассовые аппараты , уход от налогов
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