ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,05 66,02 EUR Нал. 76,83 74,83 USD Бирж. 67,11 +0,00 EUR Бирж. 75,72 -0,27 USD ЦБ. 66,78 +0,27 EUR ЦБ. 75,62 +0,06 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3954,50 +159,80 IMOEX 2338,71 +1,31% RTSI 1098,59 +1,33% Brent 61,14 +0,61% DJIA 24748,73 +0,44% Nasdaq 7082,70 +0,01%
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
Лента новостей
Мадуро заявил о ликвидации четырех самолетов наркоторговцев ВВС Венесуэлы 06:29, Общество Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 06:18, РБК и Volkswagen Власти заявили о попытках пилотов Lion Air вернуть контроль над лайнером 06:10, Общество Facebook предупредил о 20-процентном НДС для покупающих рекламу россиян 06:00, Бизнес Танкер с СПГ компании-оператора «Сахалин-2» врезался в причал 05:51, Общество Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды 05:27, Общество Трамп раскритиковал работу главы ФРС США 05:26, Политика В Китае при взрыве у химзавода погибли более 20 человек 04:57, Общество В посольстве рассказали о приступах клаустрофобии в тюрьме у Бутиной 04:36, Общество Болтон заявил о готовности Косова заключить соглашение с Сербией 04:18, Политика В Пекине пообещали не манипулировать госдолгом США в торговой войне 04:14, Политика Порошенко предложил США помощь в расследовании «российского дела» 03:57, Политика Трамп рассказал о звонке в Эр-Рияд для понижения цен на нефть 03:38, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 03:20, РБК и Philips В США шестерых россиян заочно обвинили в кибермошенничестве 03:02, Политика На Украине задержали подозреваемого в поджоге Андреевской церкви 02:56, Общество Трамп допустил сокращение субсидий GM из-за закрытия заводов в США 02:40, Политика Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным на G20 после инцидента у Крыма 02:26, Политика Посольство США дало советы американским туристам на Украине 02:17, Политика Госдеп увязал конфликт у берегов Крыма с «Северным потоком-2» 01:56, Политика Минфин США ввел санкции против супруги президента Никарагуа 01:28, Политика В Белом доме не исключили новых пошлин для Китая после саммита G20 00:55, Политика Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» 00:41, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 00:17, РБК и Toyo «Адмиралтейские верфи» назвали предварительную версию пожара на ледоколе 00:11, Общество РФПИ и арабский фонд станут совладельцами World Class 00:01, Бизнес Голикова рассказала о планах вернуть в аспирантуру защиты диссертаций 00:00, Политика Глава Русской фитнес группы — РБК: «Люди экономят на всем» 00:00, Бизнес
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
Общество, 05:27
0
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
Для легализации похищенных средств хакеры применяют схему, предусматривающую законные выплаты по исполнительным листам. Банки вынуждены исполнять решения судов, даже если знают о происхождении денег на счете
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Еще об одной схеме вывода средств с помощью исполнительных листов рассказали собеседники газеты «Коммерсант». На этот раз судебными решениями для отмывания средств научились пользоваться хакеры, причем исполнительные листы они используют настоящие, получая полностью легальную схему.

Выглядит она следующим образом. Заранее регистрируется фирма-дроппер с номинальным директором, которая некоторое время находится в «спящем» состоянии. С ней заключает договор ведущая реальную деятельность юридическая компания, находящаяся с ней же в сговоре. Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист.

Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.

Узнав от клиента о хищении, банк-отправитель информирует банк-получатель, который замораживает поступившие на счет однодневки средства. Однако после этого банк получает реальный исполнительный лист о задолженности фирмы-дроппера и обязан выполнить его требования, даже если знает о происхождении средств.

«Это новая эффективная схема, чтобы ее оспорить, нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время», — рассказал изданию управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов. По его словам, нюансов в схеме много и способ противодействия пока только апробируется. Опрошенные газетой банкиры рассказали, что для противостояния мошенникам пострадавшей стороне нужно успеть наложить арест на средства на счету фирмы-дроппера, но это, как правило, не удается. «Деньги оперативно уходят по исполнительному листу», — пишет газета.

Банки рассказали об активизации новых схем вывода активов с помощью судов
Финансы

В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речы шла не об отмывания средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.

Собеседники РБК рассказали тогда, что в качестве жертв выбираются большие компании, счета которых открыты в крупных банках. Мошенники обращались с иском в региональный суд, в заявлениях фиугировала сумма, не превышающая 500 тыс. руб. По спорам ниже этой мировые судьяи по закону выносят решения в упрощенном порядке: единолично, без вызова сторон. Взыскатель приходит в банк с исполнительным листом, а чаще листами — каждый на сумму менее 500 тыс. руб., — которые банк обязан исполнить в течение одного дня, если нет сомнений в его подлинности. После чего средства уходят со счета юрлица мошеннику. ​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: русские хакеры , суды , приставы
Главное
В Пекине пообещали не манипулировать госдолгом США в торговой войне Политика
Материалы по теме
На Украине нашли заразившего компьютеры в 50 странах хакера Технологии и медиа
Перед «черной пятницей» хакеры создали более 400 клонов AliExpress Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter