Е.Васильева: Горжусь, что сумела сдержать удар

Главная фигурантка громкого дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева призналась, что гордится собой за то, что "сумела сдержать удар". Об этом экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны заявила в эфире телеканала "Дождь", комментируя разворачивающиеся вокруг нее события. Интервью состоялось в квартире Е.Васильевой в Молочном переулке, где она содержится под домашним арестом.

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"Я не знаю, должен ли был весь удар приходиться именно по Анатолию Сердюкову. Но то, что я этот удар сумела сдержать, я этим горжусь. Я человек порядочный, я никому не желаю зла, я верю в Бога. Я никогда не собираюсь никого предавать. Я знаю, что он (А.Сердюков. – Примеч. РБК) никогда не давал незаконных поручений, и я никогда их не выполняла", - заявила Е.Васильева.

Она также рассказала, что во время следствия на нее оказывалось давление. "На меня действительно давили в отношении того, что я должна предоставить любые данные, которые могли бы опорочить министра обороны", - рассказала она. "На сегодняшний день у меня показания на него уже не требуют", - добавила Е.Васильева.

По ее словам, у А.Сердюкова было много врагов. "В первую очередь это было связано с бюджетом Минобороны, сокращением затрат на покупку вооружения. За два года он сократил затраты почти на 500 млрд", - рассказала фигурантка дела.

Она также отметила, что со временем намерена назвать фамилии людей, которые инициировали возбуждение дела, пояснив, что сейчас она не может этого сделать, поскольку опасается ухудшения положения других фигурантов.

Говоря о себе, Е.Васильева сообщила, что ей запретили прогулки. "Прогулок меня уже лишили. И это, я так понимаю, последнее предупреждение перед моим заточением в тюрьму", - заметила экс-глава департамента. Ранее ей позволялось совершать прогулки в течение трех часов в день.

Е.Васильева также опровергла слухи о своей 13-комнатной квартире. "В квартире на сегодняшний день четыре комнаты, и никогда в ней не было 13 комнат. Куплена она была, как и все мое имущество, до работы в Минобороны. Общая площадь – 192 кв.м, жилая – 118 кв.м. Купить ее помог мне мой отец, за что я ему очень признательна и благодарна", - рассказала Е.Васильева, проведя по квартире небольшую экскурсию.

На вопрос, что бы она сказала президенту России Владимиру Путину, будь у нее такая возможность, Е.Васильева ответила: "Я бы ему сказала, что наши действия никоим образом не ущемляли прав имущества Минобороны, что никакого ущерба государству наша команда (Департамент имущественного отношения) не принесла, что мы работали на благо государства и делали все для его процветания. А все обстоятельства, которые на сегодняшний день существуют, – это, мягко говоря, недоразумения".

Ранее в интервью РБК Е.Васильева также заявила, что ничего, кроме пользы государству, ее деятельность в министерстве не принесла.