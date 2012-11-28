СК России продолжает видеть в действиях Р.Мирзаева умысел

После вынесения приговора чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, который был осужден Замоскворецким судом на 2 года ограничения свободы и освобожден в зале суда, Следственный комитет России (СК) объявил о том, что по прежнему считает, что самбист совершил умышленное преступление.

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Прокурор в ходе судебного заседания переквалифицировал обвинительную статью для Р.Мирзаева на "причинение смерти по неосторожности", которое карается двумя годами лишения свободы. Поскольку 1 год Р.Мирзаев отсидел в СИЗО (где день считается за два), он был освобожден в здании Замоскворецкого суда.

Первоначально спортсмену было предъявлено обвинение в причинении умышленного вреда здоровью, повлекшем смерть, что предусматривало наказание до 15 лет колонии.

Напомним, что стычка Р.Мирзаева и студента Ивана Агафонова, приведшая к гибели последнего, произошла 13 августа рядом с ночным клубом "Гараж". В тот вечер произошла драка, начавшаяся из-за девушки Р.Мирзаева: И.Агафонов оскорбил подругу самбиста, и тот нанес ему удар в голову. В результате через несколько дней И.Агафонов скончался.

Уже известно, что родственники погибшего студента обжалуют приговор, так как считают его слишком мягким.