СК России продолжает видеть в действиях Р.Мирзаева умысел

Прокурор в ходе судебного заседания переквалифицировал обвинительную статью для Р.Мирзаева на "причинение смерти по неосторожности", которое карается двумя годами лишения свободы. Поскольку 1 год Р.Мирзаев отсидел в СИЗО (где день считается за два), он был освобожден в здании Замоскворецкого суда.
Первоначально спортсмену было предъявлено обвинение в причинении умышленного вреда здоровью, повлекшем смерть, что предусматривало наказание до 15 лет колонии.
Напомним, что стычка Р.Мирзаева и студента Ивана Агафонова, приведшая к гибели последнего, произошла 13 августа рядом с ночным клубом "Гараж". В тот вечер произошла драка, начавшаяся из-за девушки Р.Мирзаева: И.Агафонов оскорбил подругу самбиста, и тот нанес ему удар в голову. В результате через несколько дней И.Агафонов скончался.
Уже известно, что родственники погибшего студента обжалуют приговор, так как считают его слишком мягким.