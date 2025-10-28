Bloomberg назвал два признака «тирании некачественной работы»

Невозможность заранее узнать свой график и получение оплаты не за отработанное время, а за услуги являются признаками «тирании некачественной работы», пишет Bloomberg

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Ключевым источником нестабильности в работе является график: все больше сотрудников не уведомляют о том, когда и сколько они будут работать, даже за неделю до выхода. Об этом пишет экономист по вопросам труда, независимый политический консультант Кэтрин Энн Эдвардс в колонке для Bloomberg под заголовком «Тирания некачественной работы».

По данным Эдвардс, другим источником нестабильности является система, при которой оплата за отработанное время заменяется оплатой за услуги. Это ставит работника, а не работодателя, в зависимость от колебаний потребительского спроса.

Автор колонки также ссылается на исследование качества рабочих мест в США, результаты которого были опубликованы Институтом исследований занятости имени Апджона. Исследование провели среди 18 тыс. американских работников, лишь 40% из них утверждали, что у них «качественная работа». 62% работников заявили, что не имеют права голоса в вопросе своего графика.

Эдвардс утверждает, что доход большинства работников в США меняется от месяца к месяцу непредсказуемым образом. Решением проблемы она называет обновление трудового законодательства с учетом графика работы и оплаты труда. Работодатели могут утверждать, что это приведет к снижению занятости, но непредсказуемость приводит к высокой текучке кадров и снижению производительности, в то время как регулирование графика повышает ее и не приводит к сокращению рабочих мест.

В июле прошлого года аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование, согласно которому только 29% опрошенных россиян оценили свою текущую эффективность на работе на отлично. Хорошую оценку поставили себе 45% респондентов, а 18% опрошенных оценили свою работу на тройку.

В качестве причин высокой продуктивности участники исследования также называли желание расти, развиваться и учиться новому, развитые коммуникативные навыки, способность управлять стрессом, высокий эмоциональный интеллект, легкое достижение поставленных целей и умение мотивировать команду. При этом еще 16% участников выбрали вариант «Другое», где чаще всего отмечали хорошее физическое состояние.