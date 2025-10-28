Верховный суд избрал на смену Момотову нового секретаря пленума

Новый секретарь Зателепин состоит в Верховном суде с 2014 года и входит в судебную коллегию по уголовным делам. Момотов ушел в отставку после громкого судебного процесса по иску об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб.

Олег Зателепин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Во вторник, 28 октября, Верховный суд проводит пленум под председательством Игоря Краснова. Это первый пленум с момента назначения Краснова председателем в сентябре.

Первым пунктом повестки, Верховный суд проголосовал за избрание Олега Зателепина секретарем Пленума Верховного суда. Зателепин состоит в Верховном суде с 2014 года и входит в судебную коллегию по уголовным делам. У него высший квалификационный класс судьи, он профессор и доктор юридических наук.

С 2013 года эту должность занимал Виктор Момотов, который ушел в отставку после громкого судебного процесса по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб.

В конце сентября источники РБК сообщили, что Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Прокуратура установила, что он с 2010 года, будучи судьей, не соблюдал антикоррупционные ограничения.

Момотов занимал должности секретаря пленума ВС (с 2013 года), члена президиума ВС (с 2019-го) и главы Совета судей (переизбран в 2022 году), что, по данным надзора, обеспечивало ему неограниченное влияние на судебную практику и кадровую политику нижестоящих судов.

Как установила Генпрокуратура, Момотов для развития своего гостиничного бизнеса (сеть отелей Marton) сотрудничал с организованной преступной группой «Покровские», используя коррупционные схемы и служебное положение. Стоимость активов превышает 9 млрд руб., а неуплаченные налоги оцениваются более чем в 500 млн руб.