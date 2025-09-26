В Верховном суде открылись вакансии заместителей Краснова

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансий на должность заместителей Игоря Краснова, который на этой неделе стал председателем Верховного суда. Также принимаются заявки на пост главы Краснодарского суда

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила о приеме заявок на вакантные должности заместителей председателя Верховного суда и председателя краевого суда. Заявления и документы от кандидатов принимаются до 17 октября.

Согласно информации на сайте ВККС, в Верховном суде открыты вакансии:

заместителя председателя — председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда;

заместителя председателя — председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда;

председателя Краснодарского краевого суда.

В соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации» кандидат может подать заявление о рекомендации его на вакантную должность после сдачи квалификационного экзамена. Помимо заявления, в квалификационную коллегию судей необходимо предоставить анкету, документ, подтверждающий высшее юридическое образование, сведения о трудовой деятельности, характеристики с мест работы за последние пять лет, а также сведения о доходах.

24 сентября Совет Федерации единогласным решением назначил на должность председателя Верховного суда Игоря Краснова, который ранее возглавлял Генеральную прокуратуру России. На посту председателя Верховного суда Краснов сменил Ирину Подносову, которая умерла после продолжительной болезни в конце июля. После ее смерти коллегия судей также объявила конкурс на вакантный пост, но заявку подал только Краснов.

Генеральным прокурором России стал Александр Гуцан. В его поддержку высказались 155 сенаторов, голосовавших против и воздержавшихся не было. С ноября 2018 года и до последнего времени Гуцан был полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.