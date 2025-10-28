На Сахалине произошел блэкаут

Несколько городов остались без света на Сахалине

Без света остались юг и центр острова, причиной стала нештатная работа автоматики. Энергоснабжение уже начали восстанавливать

Несколько городов на Сахалине остались без света из-за сбоя на местной ТЭЦ, сообщает издание Sakh.Online со ссылкой на «Сахалинэнерго». Информацию о блэкауте РБК подтвердила местная жительница.

Без света остались юг и центр Сахалина, в частности, города Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Александровск-Сахалинский, Макаров и Поронайск. АСТВ пишет также о перебоях в Дальнем, Ново-Александровске и Новотроицком.

Причиной в «Сахалинэнерго» назвали нештатную работу автоматики. Авария произошла около 7:40 утра по местному времени (23:40 мск).

Местные жители сообщили АСТВ, что незадолго до отключения света видели в районе ТЭЦ вспышку.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, специалисты уже установили, что объекты генерации работают исправно. Электроснабжение на острове постепенно начали восстанавливать.

«Энергетики собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Данные ЛЭП были отключены в результате срабатывания системы защит», — написал Лимаренко.

Южно-Сахалинская ТЭЦ готовится к включению в сеть и набору нагрузки. Части жителей уже поступает электроэнергия, сообщил Лимаренко в 01:44 мск.