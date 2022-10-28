В ДТП близ границы с Украиной погибли семь человек

Фото: Никита Попов / РБК

При столкновении двух автомобилей в Шебекинском городском округе Белгородской области погибли семь человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Страшная авария в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская «Газель» столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о 7 погибших и 3 пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — написал губернатор.

Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Город Шебекино расположен у границы с Украиной, после начала спецоперации губернатор Гладков неоднократно сообщал об обстрелах самого города и его окрестностей.

22 октября в результате обстрела города Шебекино погибли два человека, в том числе подросток, и пострадали 12 человек. Попадание снарядов привело к пожарам, а 15 тыс. человек временно оставались без электроснабжения, сообщал тогда Гладков.



С 19 октября в Белгородской области в соответствии с указом президента России Владимира Путина действует режим среднего уровня реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, связи, транспорта, типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автомобилей. Кроме того, в области уже несколько месяцев действует желтый режим террористической опасности.