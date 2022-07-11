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В Подмосковье атамана зарубили шашкой

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Атамана Московского региона Сергея Капитонова зарубили шашкой во время проведения тренировки в Истре. Информацию о его смерти подтвердил РБК верховный атаман Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья Виктор Коваленко.

Как сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, атамана убили во время тренировки по спортивной казачьей рубке. Следователем ГСУ СК предъявлено обвинение 64-летнему местному жителю по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Как сообщил Telegram-канал 112, неосторожный удар атаману нанес другой казак.

«Обвиняемый, производя рубку полимерной бутылки, установленной на деревянной стройке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в область груди», — сообщили в СК. От полученных ран атаман скончался на месте.

Обвиняемый на допросе рассказал, что, прежде чем сделать удар, он осмотрелся: «Никого нет, нанес с левой стороны шашкой удар по бутылке. Бутылку срубил и на развороте попал...»

Как сообщила Ольга Врадий, обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления: «В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».

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