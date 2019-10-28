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В Польше арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России
Польского гражданина Петра С. задержали по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. При обыске у него нашли оружие, боеприпасы и поддельные документы. Мужчину арестовали на три месяца

В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом заявил пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Станислав Жарына, передает «Польское радио».

По его словам, следователи собрали доказательства о сотрудничестве польского гражданина Петра С. с российской разведкой. Жарына отметил, что он не был сотрудником Агентства внутренней безопасности и не являлся публичным человеком.

При обыске у него обнаружили оружие, боеприпасы, а также поддельные документы. Это обстоятельство стало основанием для дополнительных обвинений. Следственные мероприятия также проводились в квартирах контактировавших с мужчиной людей. В них тоже нашли оружие и боеприпасы. В итоге мужчину арестовали на три месяца. Как отметил Жарына, он согласился сотрудничать со следствием.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Общество
Суд приговорил поляка к трем годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

В июле окружной суд Варшавы приговорил к трем годам лишения свободы экс-сотрудника польского Министерства энергетики, которого в 2018 году обвинили в шпионаже в пользу России. Как сообщал суд, он вел деятельность против Польши, сотрудничая с российской разведкой с марта 2015 по январь 2016 года.

Сначала он работал в польском Министерстве экономики, а затем перешел в Минэнерго, откуда предоставлял сотрудникам ГРУ данные по энергетической безопасности страны. В частности, отмечал суд, он сообщал информацию о планах Польши в связи со строительством газопровода «Северный поток-2».
 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Польша, шпионаж, арест, новости РБК
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