В Польше арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

В Польше арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

Польского гражданина Петра С. задержали по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. При обыске у него нашли оружие, боеприпасы и поддельные документы. Мужчину арестовали на три месяца

В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом заявил пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Станислав Жарына, передает «Польское радио».

По его словам, следователи собрали доказательства о сотрудничестве польского гражданина Петра С. с российской разведкой. Жарына отметил, что он не был сотрудником Агентства внутренней безопасности и не являлся публичным человеком.

При обыске у него обнаружили оружие, боеприпасы, а также поддельные документы. Это обстоятельство стало основанием для дополнительных обвинений. Следственные мероприятия также проводились в квартирах контактировавших с мужчиной людей. В них тоже нашли оружие и боеприпасы. В итоге мужчину арестовали на три месяца. Как отметил Жарына, он согласился сотрудничать со следствием.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.