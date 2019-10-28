Спецслужбы Казахстана задержали продавцов 240 кг радиоактивного вещества

Фото: Пресс-служба КНБ РК

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил о задержании члена всей преступной группы, похитившей и пытавшейся продать более 240 кг уранового концентрата.

По данным следствия, опасный материал был похищен на одном из предприятий, занимающимся разработкой месторождения ванадиевых руд.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 283 Уголовного кодекса Казахстана (незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами).

Согласно заключению специалистов Института ядерной физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, его уровень радиации во много раз превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения.