В США закрыли школу из-за найденного в здании обогащенного урана

Власти закрыли школу в округе Пайктон в американском штате Огайо. Причиной стало обнаруженное радиоактивное вещество, сообщает Associated Press.

Школа будет закрыта до конца учебного года. Агентство добавляет, что ее здание располагается недалеко от газодиффузионного завода города Портсмут, на котором до 2001 года производился обогащенный уран. Теперь на объекте строят полигон для хранения радиоактивных отходов.

В Министерстве энергетики США сообщили, что уровень радиации не представляет опасности для здоровья, однако будут проведены дополнительные исследования образцов почвы и воздуха в прилегающих районах.

Телеканал CNN добавляет, что в школе нашли обогащенный уран и нептуний-237. Всего в школе учатся около 300 человек и работают 25 сотрудников.