СМИ узнали о поручении Медведева изменить оценку уровня шума у аэропортов

Медведев поручил Роспотребнадзору изменить средний показатель шума днем и ночью вблизи аэропортов. При принятии поправок в этой зоне могут начать строительство

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Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору изменить оценку уровня шума вблизи аэропортов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания. Такое решение позволит расшить территорию для строительства в приаэродромной зоне.

Для оценки вреда для здоровья от шума близи аэропортов используются два показателя, зафиксированные в СанПиНе. Существует максимальный уровень шума и эквивалентный (среднее значение в течение дня и ночи). Для первого норма — до 75 дБ днем (с 7:00 до 23:00) и 65 дБ ночь, для второго — 55 и 45 дБ соответственно. Как пишет газета, поручение Медведева касается эквивалентного значения.

По данным «Ведомостей», Роспотребнадзор должен был исполнить поручение до 25 октября. За день до этого ведомство опубликовало проект приказа для общественного обсуждения. Правила применяются для обоснования седьмой подзоны приаэродромной территории, а оценивать авиационный шум будут только по эквивалентному показателю, как говорится в документе.

Как именно и насколько изменится показатель, не сообщается. Сейчас проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 30 октября.

РБК направил запросы в Минтранс, Росавиацию и в пресс-службу Роспотребнадзора.