СМИ сообщили об угрозе массовой застройки вокруг аэропортов

Аэропорты опасаются, что из-за нового законопроекта Минтранса часть приаэропортовых территорий выйдут из-под контроля Росавиации на несколько лет и могут быть застроены. Это грозит последующими жалобами жителей

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Минтранс разработал законопроект, который может привести к сокращению приаэродромных территорий (ПАТ), пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, который был разослан аэропортам.

ПАТ — это территория вокруг аэропорта с особым режимом использования, строительство на ней возможно только по согласованию с Росавиацией. Согласно принятому в 2017 году закону, каждый аэропорт должен разработать проект ПАТ, согласовать его с регионом и утвердить в Росавиации. Документ предполагает установление семи подзон, где в первой можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, а в седьмой — все, кроме жилья, если уровень шумов и загрязняющих веществ не превышает норму. ПАТ должны были быть установлены к июлю 2018 года, однако на январь 2019-го из 200 аэропортов их установили только в 10, ни один московский аэропорт ПАТ не установил, писал министр транспорта Евгений Дитрих.

Согласно законопроекту Минтранса, предлагается установить ПАТ с шестью подзонами. Седьмая может выделяться дополнительно, однако не позднее 2025 года. Как отмечает издание, седьмая подзона самая большая, без нее приаэропортовая территория сокращается в несколько раз. По словам собеседника издания, в случае принятия поправок сотни тысяч гектаров вокруг аэропортов на пять лет выйдут из-под контроля Росавиации и могут быть застроены.

«Принятие законопроекта в такой форме угрожает работе аэропортов даже в нынешней конфигурации, ведь пространства вокруг могут быть застроены с последующими жалобами жителей на шумы», — пояснил директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин. Он добавил, что это угрожает развитию аэропортов.