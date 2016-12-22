Отпевание Николая Караченцова совершит патриарх Кирилл

Прощание с артистом пройдет в понедельник, 29 октября. Караченцов умер 26 октября, накануне своего 74-летия

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Патриарх Кирилл лично проведет отпевание артиста Николая Караченцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха.

Отпевание народного артиста РСФСР пройдет в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке 29 октября.

26 октября, в день смерти артиста, на литургии в Новодевичьем монастыре патриарх Кирилл помолился за упокой души Караченцова. 27 октября пресс-служба патриарха опубликовала соболезнования главы РПЦ родным и близким умершего. «C глубокой скорбью воспринял известие о кончине Николая Петровича Караченцова. Примите мои искренние сердечные соболезнования в связи с постигшей вас тяжелой утратой», — обратился патриарх к близким артиста.

Николай Караченцов умер в Москве после продолжительной болезни 26 октября, накануне своего 74-летия. Его состояние стало следствием травмы в результате ДТП, в которое он попал в 2005 году на Мичуринском проспекте. После тяжелой черепно-мозговой травмы у актера речь так и не восстановилась, а физические возможности оставались ограниченными. За год до этого врачи диагностировали у него неоперабельную опухоль.

Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище 29 октября. Прощание пройдет в «Ленкоме» в тот же день с 10:00 до 13:00.

Караченцов родился в Москве в 1944 году. В 1963 году закончил Школу-студию МХАТ и пришел в Театр имени Ленинского комсомола (после распада СССР — «Ленком»). Там он сыграл в спектаклях «Юнона и Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мольер» и других. Среди работ актера в кино — роли в фильмах «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «12 стульев», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись».