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Отпевание Николая Караченцова совершит патриарх Кирилл
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Отпевание Николая Караченцова совершит патриарх Кирилл
Общество, 13:13
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Отпевание Николая Караченцова совершит патриарх Кирилл
Прощание с артистом пройдет в понедельник, 29 октября. Караченцов умер 26 октября, накануне своего 74-летия
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Патриарх Кирилл лично проведет отпевание артиста Николая Караченцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха.

Отпевание народного артиста РСФСР пройдет в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке 29 октября.

26 октября, в день смерти артиста, на литургии в Новодевичьем монастыре патриарх Кирилл помолился за упокой души Караченцова. 27 октября пресс-служба патриарха опубликовала соболезнования главы РПЦ родным и близким умершего. «C глубокой скорбью воспринял известие о кончине Николая Петровича Караченцова. Примите мои искренние сердечные соболезнования в связи с постигшей вас тяжелой утратой», — обратился патриарх к близким артиста.

Николай Караченцов умер в Москве после продолжительной болезни 26 октября, накануне своего 74-летия. Его состояние стало следствием травмы в результате ДТП, в которое он попал в 2005 году на Мичуринском проспекте. После тяжелой черепно-мозговой травмы у актера речь так и не восстановилась, а физические возможности оставались ограниченными. За год до этого врачи диагностировали у него неоперабельную опухоль.

«Я когда-то поставил неосуществимую цель»: памяти Николая Караченцова Еще 3 фото
Фотогалерея

Знаменитые роли Николая Караченцова
Общество

Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище 29 октября. Прощание пройдет в «Ленкоме» в тот же день с 10:00 до 13:00.

Караченцов родился в Москве в 1944 году. В 1963 году закончил Школу-студию МХАТ и пришел в Театр имени Ленинского комсомола (после распада СССР — «Ленком»). Там он сыграл в спектаклях «Юнона и Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мольер» и других. Среди работ актера в кино — роли в фильмах «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «12 стульев», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Николай Караченцев , Патриарх Кирилл
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