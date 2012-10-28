Саудовская полиция запретила митинг в поддержку сирийской оппозиции

Полиция Саудовской Аравии пресекла попытку сирийской оппозиции устроить митинг в поддержку сирийской оппозиции во время традиционного хаджа в Мекку.

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Как сообщает агентство Reuters, несколько сотен сирийцев развернули оппозиционные знамена и начали скандировать лозунги против президента Башара Асада. Прибывшие к месту происшествия полицейские потребовали прекратить акцию протеста. Сообщается, что сирийцы не стали спорить и предпочли раствориться в толпе остальных паломников.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия активно помогает сирийской оппозиции деньгами. Действия полиции можно объяснить желанием правительства максимально отделить от политики именно хадж.

При этом имам Большой мечети Мекки в пятницу призвал всех мусульман способствовать прекращению кровопролития в Сирии.

Отметим, что власти Саудовской Аравии поручили своим посольствам помочь беженцам в Иордании, Ливане и Турции, которые захотят совершить хадж. Впрочем, в основном поклониться мусульманским святыням отправились сирийцы, которые уже много лет живут и работают в странах Персидского залива.