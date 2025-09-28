В США умер старейший глава мормонов

Старейший глава мормонов Нельсон умер в США в 101 год

Рассел Нельсон (Фото: George Frey / Reuters)

В США умер 17-й глава религиозной организации мормонов — Церкви Иисуса Христа Святых последних дней — хирург Рассел Нельсон, ему был 101 год, передает ее пресс-служба.

Он умер в своем доме в Солт-Лейк-Сити. Associated Press называет его старейшим главой организации, он единственный из руководителей мормонов достиг 100-летнего возраста.

Нельсон занимал этот пост с января 2018 года, когда умер предыдущий глава мормонов Томас Монсон.

До присоединения к религиозной организации Нельсон работал кардиохирургом.

Нельсон родился в 1924 году в Солт-Лейк-Сити в Юте, получил образование в медицинской школе университета Юты, где позднее стал преподавателем, а также учился в университете Миннесоты. В 1955 году он провел первую операцию на открытом сердце в штате Юта и до 1984 проработал в области торакальной хирургии.

У Нельсона остались жена Венди, восемь детей, 57 внуков и более 167 правнуков.

Материал дополняется