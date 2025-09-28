В США умер старейший глава мормонов
В США умер 17-й глава религиозной организации мормонов — Церкви Иисуса Христа Святых последних дней — хирург Рассел Нельсон, ему был 101 год, передает ее пресс-служба.
Он умер в своем доме в Солт-Лейк-Сити. Associated Press называет его старейшим главой организации, он единственный из руководителей мормонов достиг 100-летнего возраста.
Нельсон занимал этот пост с января 2018 года, когда умер предыдущий глава мормонов Томас Монсон.
До присоединения к религиозной организации Нельсон работал кардиохирургом.
Нельсон родился в 1924 году в Солт-Лейк-Сити в Юте, получил образование в медицинской школе университета Юты, где позднее стал преподавателем, а также учился в университете Миннесоты. В 1955 году он провел первую операцию на открытом сердце в штате Юта и до 1984 проработал в области торакальной хирургии.
У Нельсона остались жена Венди, восемь детей, 57 внуков и более 167 правнуков.
Материал дополняется
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов