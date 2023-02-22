Церквь мормонов в США оштрафовали за сокрытие инвестпортфеля на $100 млрд

Церковь оштрафовали за использование подставных компаний для сокрытия размера инвестпортфеля, который оценивается в $100 млрд. Сама церковь выплатит $1 млн штрафа, а ее инвестфонд Ensign Peak выплатит еще $4 млн

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (церковь мормонов) на $5 млн за использование подставных компаний для сокрытия размера портфеля, находящегося под контролем церкви, передает Independent.

«Мы утверждаем, что инвестиционный фонд церкви мормонов с ведома церкви пошел на многое, чтобы избежать раскрытия церковных инвестиций, лишив комиссию и инвесторов точной рыночной информации», — говорится в заявлении SEC.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что SEC ведент расследование против инвестиционного фонда Ensign Peak Advisors Inc., принадлежащего мормонам, с 2019 года. Именно тогда бывший инвестиционный менеджер Ensign Peak Дэвид Нильсен сообщил, что фонд владеет активами на более чем $100 млрд, хотя в публичных отчетах говорилось о $40 млрд. Также он утверждал, что деньги в фонде просто копятся, а не идут на благотворительность, которая не облагается налогами.

В самой фирме тогда заявили, что Ensign Peak не нарушал никаких налоговых законов США, а сам фонд создается на «черный день». Ensign Peak также подал ответный иск и обвинил Нильсена в клевете.

По результатам расследования церковь согласилась выплатить $1 млн штрафа, а Ensign Peak выплатит еще $4 млн, отмечает Independent.