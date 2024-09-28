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Главный штурман Тихоокеанского флота умер в ходе марафона во Владивостоке

Главный штурман Тихоокеанского флота умер на марафоне «Мосты Владивостока»
Витютнев участвовал в марафоне «Мосты Владивостока», ему стало плохо во время забега и он сошел с дистанции. По данным Vl1.ru, незадолго до смерти мужчина преодолел затяжной подъем. Прокуратура начала проверку
Евгений Витютнев
Евгений Витютнев (Фото: fokino / Telegram)

Главный штурман Тихоокеанского флота капитан первого ранга Евгений Витютнев скончался во время забега в рамках марафона «Мосты Владивостока» в столице Приморья. Об этом сообщил в телеграм-канале глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Фокино Приморского края Александр Баранов.

«Я с тяжелым сердцем и глубокой печалью сообщаю о трагической утрате. Ушел из жизни главный штурман Тихоокеанского флота капитан первого ранга Евгений Витютнев», — написал он, добавив, что штурман умер во время марафона «Мосты Владивостока».

Международный марафон «Мосты Владивостока» проходил в восьмой раз 28 сентября. По данным правительства региона, в нем приняли участие 4,5 тыс. человек из семи стран и 183 городов. Участники бежали дистанции 5, 10, 21,1 и 42,2 км, дети и паралимпийцы преодолевали 1 км. Также прошла командная эстафета на дистанции 42,2 км.

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Портал Vl1.ru писал, что во время забега один из участников, 41 летний мужчина, почувствовал себя плохо и сошел с дистанции. На месте ему попытались помочь дежурные медики, приехала реанимация, однако спасти его не удалось. Смерть одного из участников марафона подтвердил региональный минздрав, не уточнив причину.

Какую дистанцию бежал мужчина, неизвестно, однако он умер после того, как прошел один из сложнейших участков маршрута, где начинается затяжной подъем и где многие переходят на шаг, пишет Vl1.ru.

Все участники перед забегом получали допуск к участию в марафоне по медицинским показаниям и у Витютнева не было выявлено никаких проблем, отмечает издание.

Проверку после смерти Винютнева начала приморская прокуратура.

РБК обратился за комментарием в минздрав Приморского края.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Ольга Ваганова
Владивосток Марафон Тихоокеанский флот штурман
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