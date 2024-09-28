В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами
В Пакистане потерпел крушение вертолет, на борту которого находились российские пилоты, передают Reuters и телеканал Aaj со ссылкой на источники.
По их информации, вертолет потерпел крушение в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва, неподалеку от границы с Афганистаном. На борту находились 14 человек — шестеро погибли, еще восемь получили ранения.
Aaj сообщает, что на борту вертолета было в том числе три россиянина. Reuters пишет, что речь идет о российских пилотах.
Ми-8 зафрахтовала пакистанская компания по разведке и добыче нефти Mari Petroleum, уточнили источники Aaj. По их информации, вертолет разбился неподалеку от нефтяного месторождения Шева из-за технической неисправности.
Нефтяное месторождение Шева находится примерно в 200 км к юго-западу от административного центра провинции Пешавара и в 230 км от столицы Пакистана Исламабада в том же направлении.
Газета The Washington Post (WP) пишет со ссылкой на местную полицию, что причиной крушения стал отказ двигателя.
«В вертолете при взлете возникла техническая неисправность. <...> Хвостовой винт коснулся земли при аварийной посадке, началось расследование инцидента», — сказал WP cотрудник местных служб безопасности.
Он также сообщил, что двое из трех россиян, находившихся в вертолете, — пилоты, а третий — член экипажа. Погибли ли они, собеседник издания не уточнил.
Представитель Mari Petroleum сообщил, что вертолет «потерпел трагическую аварию из-за отказа двигателя».
«Хотя вертолету удалось приземлиться, к сожалению, впоследствии он потерял управление. В настоящее время ведутся работы по эвакуации при поддержке всех соответствующих ведомств, включая армию Пакистана. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу», — сказал представитель компании. По данным Aaj, пострадавших доставили в военный госпиталь населенного пункта Таль.
РБК направил запрос в посольство России в Пакистане.
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