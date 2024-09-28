В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами

На борту вертолета находились 14 человек, в том числе трое россиян: по данным WP, двое из них пилоты, еще один — член экипажа. Шесть человек погибли. Причиной крушения, по предварительным данным, стал отказ двигателя

Фото: Google Maps

В Пакистане потерпел крушение вертолет, на борту которого находились российские пилоты, передают Reuters и телеканал Aaj со ссылкой на источники.

По их информации, вертолет потерпел крушение в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва, неподалеку от границы с Афганистаном. На борту находились 14 человек — шестеро погибли, еще восемь получили ранения.

Aaj сообщает, что на борту вертолета было в том числе три россиянина. Reuters пишет, что речь идет о российских пилотах.

Ми-8 зафрахтовала пакистанская компания по разведке и добыче нефти Mari Petroleum, уточнили источники Aaj. По их информации, вертолет разбился неподалеку от нефтяного месторождения Шева из-за технической неисправности.

Нефтяное месторождение Шева находится примерно в 200 км к юго-западу от административного центра провинции Пешавара и в 230 км от столицы Пакистана Исламабада в том же направлении.

Газета The Washington Post (WP) пишет со ссылкой на местную полицию, что причиной крушения стал отказ двигателя.

«В вертолете при взлете возникла техническая неисправность. <...> Хвостовой винт коснулся земли при аварийной посадке, началось расследование инцидента», — сказал WP cотрудник местных служб безопасности.

Он также сообщил, что двое из трех россиян, находившихся в вертолете, — пилоты, а третий — член экипажа. Погибли ли они, собеседник издания не уточнил.

Представитель Mari Petroleum сообщил, что вертолет «потерпел трагическую аварию из-за отказа двигателя».

«Хотя вертолету удалось приземлиться, к сожалению, впоследствии он потерял управление. В настоящее время ведутся работы по эвакуации при поддержке всех соответствующих ведомств, включая армию Пакистана. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу», — сказал представитель компании. По данным Aaj, пострадавших доставили в военный госпиталь населенного пункта Таль.

РБК направил запрос в посольство России в Пакистане.