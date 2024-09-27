 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Архангельский депутат погиб при крушении вертолета

В Архангельской области нашли пропавший вертолет Robinson
В Архангельской области найдено место крушения частного вертолета Robinson 44, на борту которого был депутат местной городской думы. Выживших нет
Фото: Сергей Сметанин / VK
Фото: Сергей Сметанин / VK

После крушения вертолета Robinson в Архангельской области выживших нет, сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве воздушного транспорта. На борту вертолета находились депутат Архангельской городской думы Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов, пишут SHOT и Baza.

По данным Baza, место падения нашли в 5 км от деревни Бычье.

Вертолет Robinson 44 летел из поселка Бычье в поселок Карандашевская в Приморском округе Архангельской области. На борту были два человека. Он исчез с радаров и перестал выходить на связь накануне вечером.

Сергей Сметанин избрался в Архангельскую городскую думу в 2023 году, член фракции «Единая Россия». Он занимал должность заместителя председателя комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры. Ему было 43 года. Как отмечает «Архангельск онлайн», в декларации о доходах Сметанин указал вертолет «Циклон» 2001 года. В 2023 году ему по иску прокурора запретили им пользоваться.

Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции

Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Цены на золото выросла до исторического максимума

Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Архангельская область вертолеты авиакатастрофа
Материалы по теме
Прокуратура начала проверку после пропажи вертолета под Архангельском
Общество
Под Архангельском пропал вертолет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
Тренер рассказал, когда экс-капитан «Спартака» дебютирует за «Химки»Спорт, 11:49
Монсон рассказал о постоянных угрозах после отказа от паспорта СШАСпорт, 11:47
Украинские командиры рассказали о боящихся выстрелить новобранцах ВСУПолитика, 11:44
CNN узнал, что Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с ТрампомПолитика, 11:42
Тело пропавшего в открытом море у Геленджика мужчины нашли на пляжеОбщество, 11:38
Как с помощью цифровых финансовых активов привлечь иностранных инвесторовPro, 11:35
Москва представила исследование климатической повестки городов РоссииГород, 11:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Узбекистан и Россия договорились не вмешиваться во внутренние делаПолитика, 11:32
Суд арестовал руководителя проекта «Сибирской навигационной компании»Политика, 11:24
Mercedes-Benz планирует отказаться от двух моделей. Их любят в РоссииАвто, 11:22
ФСБ возбудила дело против журналистов ABC за репортаж из СуджиПолитика, 11:16
CNN узнал, где Израиль спрятал взрывчатку при минировании пейджеровПолитика, 11:13
Роспатент не принял возражений против «чеченского аналога KFC»Вино, 11:11
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за 80 лет для конца сентябряОбщество, 11:09