Архангельский депутат погиб при крушении вертолета
После крушения вертолета Robinson в Архангельской области выживших нет, сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве воздушного транспорта. На борту вертолета находились депутат Архангельской городской думы Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов, пишут SHOT и Baza.
По данным Baza, место падения нашли в 5 км от деревни Бычье.
Вертолет Robinson 44 летел из поселка Бычье в поселок Карандашевская в Приморском округе Архангельской области. На борту были два человека. Он исчез с радаров и перестал выходить на связь накануне вечером.
Сергей Сметанин избрался в Архангельскую городскую думу в 2023 году, член фракции «Единая Россия». Он занимал должность заместителя председателя комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры. Ему было 43 года. Как отмечает «Архангельск онлайн», в декларации о доходах Сметанин указал вертолет «Циклон» 2001 года. В 2023 году ему по иску прокурора запретили им пользоваться.
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