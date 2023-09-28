В результате взрыва в Ташкенте пострадали свыше 160 человек
В результате взрыва на складе в Ташкенте погиб подросток, 163 человека пострадали, сообщил Минздрав Узбекистана в телеграм-канале.
«Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека. Всего 24 из них госпитализированы», — говорится в сообщении. Состояние госпитализированных удовлетворительное.
Погибший — мальчик 2006 года рождения.
Взрыв произошел около 1:55 мск на складе в Сергелийском районе Ташкента, где находится Международный аэропорт имени Ислама Каримова. В результате начался пожар, который локализовали спустя 2,5 часа. МЧС заявило, что причиной взрыва было попадание молнии. Склады принадлежат компании «Интер Логистика».
По словам местных жителей, ударной волной в зданиях выбило окна, повреждения получили двери. Волну ощутили жители Нурафшана — города к югу от Ташкента, примерно в 30 км от эпицентра взрыва. Mash писал, что на складе аэропорта взорвались аккумуляторные батареи для электромобилей, помещение разрушила ударная волна.
Из-за пожара незначительные повреждения получила станция «Строителей» ташкентского метро, сообщил метрополитен в телеграм-канале. На движение поездов это не повлияло.
Пресс-секретарь премьера Узбекистана Бекзод Хидоятов сообщил, что создана комиссия для расследования ЧП под руководством вице-премьера Ачилбая Раматова.