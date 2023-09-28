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В Ташкенте произошел мощный взрыв из-за удара молнии

МЧС Узбекистана: в Ташкенте произошел мощный взрыв на складе из-за удара молнии
Взрыв произошел на складе компании «Интер Логистика», после него начался пожар. МЧС называет причиной взрыва удар молнии. Данных о числе пострадавших пока нет, на место прибывают колонны машин скорой помощи
Фото: МЧС Узбекистана
Фото: МЧС Узбекистана

На складах в Сергелийском районе Ташкента из-за удара молнии произошел взрыв и начался пожар, передает МЧС Узбекистана.

Склады принадлежат компании «Интер Логистика». К Сергелийскому району относится Международный Аэропорт имени Ислама Каримова. «В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе «произошел в результате крушения самолета». Это абсолютная неправда», — подчеркнули в ведомстве.

Взрыв прогремел около 02:55 по местному времени (01:55 мск). На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые показало местное издание Daryo, видно зарево от огня, за ним следует вспышка. От места пожара поднимается столб дыма.

К месту пожара направили 16 пожарных бригад. Минздрав сообщил о пострадавших, не уточнив их количество. Раненых доставляют в больницы. Врачи оказывают помощь жителям домов, расположенных неподалеку от складов.

По словам местных жителей, ударной волной в зданиях выбило окна, повреждения получили двери. Волну ощутили жители Нурафшана — города к югу от Ташкента примерно в 30 км от эпицентра взрыва. На место прибыли пожарные и силовики, также туда прибывают колонны машин скорой помощи, передает Nova24.

По информации Mash, на складе аэропорта взорвались аккумуляторные батареи для электромобилей, склад был разрушен ударной волной. 

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ташкент Узбекистан взрыв
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