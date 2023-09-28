Как выглядит место пожара склада в Ташкенте. Фоторепортаж
На складах в Ташкенте ночью произошел взрыв и начался пожар. По официальным данным, инцидент произошел из-за удара молнии. Кадры с места пожара — в фоторепортаже РБК
Взрыв на складах в Сергелийском районе Ташкента произошел около 02:43 (00:43 мск), затем начался пожар. Взрывная волна выбила стекла в домах поблизости, сообщило издание NOVA24. На место прибыло 16 пожарных расчетов. Власти эвакуировали людей из ближайших домов. К Сергелийскому району также относится Международный аэропорт имени Ислама Каримова, на его работу взрыв не повлиял.
МВД Узбекистана в Telegram-канале сообщило, что пожар произошел из-за удара молнии на складе. К 04:02 мск пожар удалось локализовать, площадь огня начала сокращаться.
Хоким Ташкента (глава городской администрации) Шавкат Умурзаков заявил, что власти возместят ущерб владельцам квартир, получивших разрушения в результате взрыва. Для пострадавших организовано трехразовое горячее питание, указал он.
К ликвидации последствий от взрыва также привлекли около тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны Узбекистана.