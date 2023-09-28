Как выглядит место пожара склада в Ташкенте. Фоторепортаж

Взрыв на складах в Сергелийском районе Ташкента произошел около 02:43 (00:43 мск), затем начался пожар. Взрывная волна выбила стекла в домах поблизости, сообщило издание NOVA24. На место прибыло 16 пожарных расчетов. Власти эвакуировали людей из ближайших домов. К Сергелийскому району также относится Международный аэропорт имени Ислама Каримова, на его работу взрыв не повлиял.

МВД Узбекистана в Telegram-канале сообщило, что пожар произошел из-за удара молнии на складе. К 04:02 мск пожар удалось локализовать, площадь огня начала сокращаться.