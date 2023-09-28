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Как выглядит место пожара склада в Ташкенте. Фоторепортаж

Появились фотографии с места пожара склада в Ташкенте

На складах в Ташкенте ночью произошел взрыв и начался пожар. По официальным данным, инцидент произошел из-за удара молнии. Кадры с места пожара — в фоторепортаже РБК
Взрыв на складах в Сергелийском районе Ташкента&nbsp;произошел около 02:43 (00:43 мск), затем начался пожар. Взрывная волна выбила&nbsp;стекла в домах поблизости, сообщило издание NOVA24.&nbsp;На место прибыло 16 пожарных расчетов. Власти&nbsp;эвакуировали людей из ближайших домов.&nbsp;К Сергелийскому району также относится Международный аэропорт имени Ислама Каримова,&nbsp;на его работу взрыв не повлиял. МВД Узбекистана в Telegram-канале сообщило, что пожар произошел из-за удара молнии на складе.&nbsp;К 04:02 мск пожар удалось локализовать, площадь огня начала сокращаться.
Фото: Reuters

Взрыв на складах в Сергелийском районе Ташкента произошел около 02:43 (00:43 мск), затем начался пожар. Взрывная волна выбила стекла в домах поблизости, сообщило издание NOVA24. На место прибыло 16 пожарных расчетов. Власти эвакуировали людей из ближайших домов. К Сергелийскому району также относится Международный аэропорт имени Ислама Каримова, на его работу взрыв не повлиял.

МВД Узбекистана в Telegram-канале сообщило, что пожар произошел из-за удара молнии на складе. К 04:02 мск пожар удалось локализовать, площадь огня начала сокращаться.

В результате взрыва есть пострадавшие,&nbsp;сообщил Минздрав Узбекистана. Пациентов с тяжелыми травмами нет, добавили там. Позднее ведомство уточнило, что общее число пострадавших&nbsp;составило 163 человека, передает издание NOVA24.
Фото: Reuters

В результате взрыва есть пострадавшие, сообщил Минздрав Узбекистана. Пациентов с тяжелыми травмами нет, добавили там. Позднее ведомство уточнило, что общее число пострадавших составило 163 человека, передает издание NOVA24.

По факту взрыва власти Узбекистана возбудили уголовное дело по статье &laquo;нарушение правил пожарной безопасности&raquo;. Склады принадлежат компании &laquo;Интер Логистика&raquo;. Для расследования причин создадут&nbsp;специальную правительственную комиссию.
Фото: Reuters

По факту взрыва власти Узбекистана возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил пожарной безопасности». Склады принадлежат компании «Интер Логистика». Для расследования причин создадут специальную правительственную комиссию.

Хоким Ташкента (глава городской администрации) Шавкат Умурзаков заявил, что власти возместят ущерб владельцам квартир, получивших разрушения в результате взрыва. Для пострадавших организовано трехразовое горячее питание, указал он.
Фото: Reuters

Хоким Ташкента (глава городской администрации) Шавкат Умурзаков заявил, что власти возместят ущерб владельцам квартир, получивших разрушения в результате взрыва. Для пострадавших организовано трехразовое горячее питание, указал он.

К ликвидации последствий от взрыва также привлекли около тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны Узбекистана.
Фото: Reuters

К ликвидации последствий от взрыва также привлекли около тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны Узбекистана.

Теги
мультимедиа Ташкент склад Узбекистан взрыв Пожар
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Кадры взрыва на складе в Ташкенте
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