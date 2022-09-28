В России выявили 40 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

27 сентября оперштаб сообщил о 36,6 тыс. заразившихся. Число госпитализаций по сравнению с предыдущим днем снизилось на 9,6% и составило 3300, из них больше всего (221) — в Санкт-Петербурге

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Коронавирусом в России за сутки заразились 40 017 человек, передает оперативный штаб. Госпитализированы 3300 пациентов (на 9,6% меньше, чем днем ранее), умерли 111.

Накануне оперштаб сообщил о 36,6 тыс. заразившихся и 3652 госпитализированных.

Согласно обновленным данным, лидирует по количеству выявленных Москва (4041 за сутки), на втором месте — Свердловская область (2330), затем идут Самарская область (2001), Санкт-Петербург (1771) и Удмуртия (1605). Больше всего пациентов (221) за последние 24 часа госпитализировали в Петербурге.

Общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 20 909 731, умерших от COVID-19 — 387 054.

Заболеваемость в России начала расти в середине июля после отмены всех ограничений. 24 сентября оперштаб, как и сегодня, сообщил о смерти 111 человек — это был максимум с 12 мая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в середине сентября заявила, что распространение коронавируса в центральной части России снижается и уходит в регионы. Ситуацию она назвала управляемой.