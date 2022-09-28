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«Ъ» узнал о наказании более 100 следователей МВД за переписку в WhatsApp

«Ъ»: более 100 следователей МВД получили выговоры за переписку по делам в WhatsApp
Клиники и другие подразделения Минздрава получали запросы от следователей по электронной почте или через мессенджеры, которые не обеспечивают соблюдение врачебной тайны, выяснили в Генпрокуратуре
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Генпрокуратура проверила, как сотрудники МВД соблюдают положения закона о врачебной тайне в отношении подследственных лиц: в результате более 100 следователей и дознавателей были привлечены к дисциплинарной ответственности, пишет «Коммерсантъ».

Главное нарушение состояло в том, что сотрудники МВД запрашивали информацию у подразделений Минздрава через электронную почту или мессенджеры, то есть через носители, доступные другим лицам, а не через официальную переписку с применением шифровальных средств защиты.

По информации издания, в Генпрокуратуру поступали обращения из государственных медицинских учреждений Москвы. Они сообщали, что органы дознания и следствия МВД зачастую направляют запросы не по форме. После проверки в столице и нескольких регионах выяснилось, что такие нарушения имели место в основном в Москве, проверяющие выявили около 60 подобных документов.

«Следователи и дознаватели, которых интересовали данные о состоянии здоровья подследственных и потерпевших, а также сведения, страдают они или нет психиатрическим расстройством, направляли запросы в соответствующие учреждения без применения шифровальных средств защиты информации, зачастую в виде фотографий или сканированных документов. Также были выявлены факты истребования ответов на запросы с помощью мессенджеров WhatsApp, Telegram и других», — пишет издание.

РКН предостерег от формального исполнения закона о персональных данных
Общество
Фото:Jenny Kane / AP

Проверяющие решили, что это «создавало условия для доступа администраций указанных программных продуктов к сведениям, составляющим врачебную тайну и персональные данные, а также их хранения за пределами Российской Федерации в течение неопределенного периода времени».

По итогам проверки первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин направил соответствующее информационное письмо руководству МВД России. Там инициировали свою проверку, по результатам которой в дисциплинарном порядке был наказан 101 сотрудник — они получили выговоры, предупреждены о неполном служебном соответствии и даже уволены.

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Роскомнадзор перед вступлением в силу новых требований закона «О персональных данных» 1 сентября предостерег, что формальный подход к его исполнению не способствует соблюдению прав граждан на безопасность и конфиденциальность, хотя закон совершенствуют именно с этой целью.

«Изменения в закон направлены на формирование у операторов культуры работы с персональными данными, ответственной обработки, нацеленной на безусловное соблюдение прав граждан, на безопасность и конфиденциальность их данных. Формальный подход к соблюдению требований указанную задачу не решает», — сказали РБК в пресс-службе РКН.

По состоянию на конец августа только 4% компаний полностью подготовились к исполнению новых требований закона, показали результаты исследования компании КРОК, которая специализируется на системной интеграции (есть у РБК). В опросе приняли участие более 100 российских компаний из различных отраслей экономики. Около трети опрошенных (28%) рассказали, что успели адаптироваться к нововведениям лишь частично. Более 20% организаций сообщили, что не планируют менять подход к исполнению законодательства в ближайшее время.

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Генпрокуратура МВД следователи врачебная тайна
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