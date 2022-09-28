«Ъ»: более 100 следователей МВД получили выговоры за переписку по делам в WhatsApp

«Ъ» узнал о наказании более 100 следователей МВД за переписку в WhatsApp

Клиники и другие подразделения Минздрава получали запросы от следователей по электронной почте или через мессенджеры, которые не обеспечивают соблюдение врачебной тайны, выяснили в Генпрокуратуре

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Генпрокуратура проверила, как сотрудники МВД соблюдают положения закона о врачебной тайне в отношении подследственных лиц: в результате более 100 следователей и дознавателей были привлечены к дисциплинарной ответственности, пишет «Коммерсантъ».

Главное нарушение состояло в том, что сотрудники МВД запрашивали информацию у подразделений Минздрава через электронную почту или мессенджеры, то есть через носители, доступные другим лицам, а не через официальную переписку с применением шифровальных средств защиты.

По информации издания, в Генпрокуратуру поступали обращения из государственных медицинских учреждений Москвы. Они сообщали, что органы дознания и следствия МВД зачастую направляют запросы не по форме. После проверки в столице и нескольких регионах выяснилось, что такие нарушения имели место в основном в Москве, проверяющие выявили около 60 подобных документов.

«Следователи и дознаватели, которых интересовали данные о состоянии здоровья подследственных и потерпевших, а также сведения, страдают они или нет психиатрическим расстройством, направляли запросы в соответствующие учреждения без применения шифровальных средств защиты информации, зачастую в виде фотографий или сканированных документов. Также были выявлены факты истребования ответов на запросы с помощью мессенджеров WhatsApp, Telegram и других», — пишет издание.

Проверяющие решили, что это «создавало условия для доступа администраций указанных программных продуктов к сведениям, составляющим врачебную тайну и персональные данные, а также их хранения за пределами Российской Федерации в течение неопределенного периода времени».

По итогам проверки первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин направил соответствующее информационное письмо руководству МВД России. Там инициировали свою проверку, по результатам которой в дисциплинарном порядке был наказан 101 сотрудник — они получили выговоры, предупреждены о неполном служебном соответствии и даже уволены.

Читайте на РБК Pro Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Как мобилизация отразилась на ресторанах — мнения участников рынка Как мобилизация отразилась на ресторанах — мнения участников рынка Статьи Pro Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Статьи Pro Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Статьи Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro Правда ли закаливаться полезно для здоровья Правда ли закаливаться полезно для здоровья Инструкции Pro Четыре реакции на страх, которые только усилят его Четыре реакции на страх, которые только усилят его Статьи Pro Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Инструкции

Роскомнадзор перед вступлением в силу новых требований закона «О персональных данных» 1 сентября предостерег, что формальный подход к его исполнению не способствует соблюдению прав граждан на безопасность и конфиденциальность, хотя закон совершенствуют именно с этой целью.

«Изменения в закон направлены на формирование у операторов культуры работы с персональными данными, ответственной обработки, нацеленной на безусловное соблюдение прав граждан, на безопасность и конфиденциальность их данных. Формальный подход к соблюдению требований указанную задачу не решает», — сказали РБК в пресс-службе РКН.



По состоянию на конец августа только 4% компаний полностью подготовились к исполнению новых требований закона, показали результаты исследования компании КРОК, которая специализируется на системной интеграции (есть у РБК). В опросе приняли участие более 100 российских компаний из различных отраслей экономики. Около трети опрошенных (28%) рассказали, что успели адаптироваться к нововведениям лишь частично. Более 20% организаций сообщили, что не планируют менять подход к исполнению законодательства в ближайшее время.