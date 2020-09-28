В России за сутки умер 61 человек с COVID

Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 20 385 человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За прошедшие сутки в России после заболевания COVID-19 умер 61 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекцией.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 20 385 летальных исходов после заражения SARS-CoV-2.

За весь срок COVID-19 в России диагностировали у 1 159 573 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Максимальное количество умерших с COVID за сутки в этом месяце было зарегистрировано 26 сентября — 169 человек.