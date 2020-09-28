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В России за сутки умер 61 человек с COVID

Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 20 385 человек
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За прошедшие сутки в России после заболевания COVID-19 умер 61 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекцией.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 20 385 летальных исходов после заражения SARS-CoV-2.

За весь срок COVID-19 в России диагностировали у 1 159 573 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Максимальное количество умерших с COVID за сутки в этом месяце было зарегистрировано 26 сентября — 169 человек.

По общему количеству умерших от коронавирусной инфекции Россия занимает 12-е место в мире (данные сайта Worldometers).

В относительном измерении, по числу смертей от COVID на 1 млн жителей, Россия находится на 53-м месте — 140.

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Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Страны — лидеры по количеству умерших от COVID на 1 млн жителей:

  • Сан-Марино — 1237,
  • Перу — 975,
  • Бельгия — 860,
  • Испания — 668,
  • Бразилия — 666,
  • Чили — 660,
  • США — 632,
  • Великобритания — 618,
  • Италия — 593,
  • Мексика — 591,
  • Швеция — 581.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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С понедельника, 28 сентября, в Москве и области начали действовать новые рекомендации для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями: их попросили оставаться дома и сократить, насколько это возможно, посещение публичных мест и общественного транспорта. Правительство Москвы возобновило работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. С помощью нее будет организована доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости.

На прошлой неделе Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве усложняется, так как в столице наблюдается рост случаев заражения коронавирусом и количества госпитализаций.

Автор
Владислав Гордеев
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