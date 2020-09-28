В России за сутки умер 61 человек с COVID

С понедельника, 28 сентября, в Москве и области начали действовать новые рекомендации для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями: их попросили оставаться дома и сократить, насколько это возможно, посещение публичных мест и общественного транспорта. Правительство Москвы возобновило работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. С помощью нее будет организована доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости.
На прошлой неделе Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве усложняется, так как в столице наблюдается рост случаев заражения коронавирусом и количества госпитализаций.