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СК не стал возбуждать дело против юмориста из КВН из-за жалобы сенатора
Следствие не нашло в действиях юмориста состава преступления, поскольку тот «не отождествляет» придуманный им образ с курским сенатором. Последний настаивал, что ролики бывшего квнщика порочат его честь и достоинство
Александр Михайлов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Управление Следственного комитета по Курской области не стало возбуждать уголовное дело о клевете из-за пародийных видео бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на постановление суда. Сасин подтвердил РБК, что забрал постановление с отказом возбудить дело из Следственного комитета.

«Мне позвонили и пригласили в Следственный комитет забрать постановление об отказе в возбуждение уголовного дела. Я его забрал уже, оно у меня на руках, это было вчера», — сказал Сасин.

В видеообращении на YouTube-канале юморист заявил, что в возбуждении дела отказано из-за отсутствия состава преступления.

Жалобу на юмориста подал сенатор Александр Михайлов, который посчитал, что ролики, на которых Сасин говорит от лица политика и похожим голосом, порочат его честь и достоинство. Помимо этого он также просил возбудить дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. РБК направил запрос сенатору Михайлову в связи с сообщением об отказе в возбуждении дела.

Как установило следствие, ролики Сасина сняты в жанре пародии и юморист не отождествляет с сенатором созданный им образ. Кроме того, отмечается в постановлении, «манера подачи текста» блогера («гэканье» и «шоконье») — это характерная лингвистическая черта сельских жителей.

Общество
Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН

О жалобе сенатора в Следственный комитет стало известно в конце сентября. По словам Сасина, изначально юмориста вызвали в отдел полиции, где сообщили, что Михайлов обвиняет его в клевете. Позднее блогера вызвали в СК и сказали, что против него могут завести дело по ст. 137 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Александр Михайлов стал сенатором от Курской области в 2018 году. До этого с 2000 года Михайлов был главой Курской области.

Авторы: Наталия Анисимова, Екатерина Костина
Теги: Курская область, сенатор, КВН, уголовное дело
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