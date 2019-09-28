СК не стал возбуждать дело против юмориста из КВН из-за жалобы сенатора

СК не стал возбуждать дело против юмориста из КВН из-за жалобы сенатора

Следствие не нашло в действиях юмориста состава преступления, поскольку тот «не отождествляет» придуманный им образ с курским сенатором. Последний настаивал, что ролики бывшего квнщика порочат его честь и достоинство

Александр Михайлов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Управление Следственного комитета по Курской области не стало возбуждать уголовное дело о клевете из-за пародийных видео бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на постановление суда. Сасин подтвердил РБК, что забрал постановление с отказом возбудить дело из Следственного комитета.

«Мне позвонили и пригласили в Следственный комитет забрать постановление об отказе в возбуждение уголовного дела. Я его забрал уже, оно у меня на руках, это было вчера», — сказал Сасин.

В видеообращении на YouTube-канале юморист заявил, что в возбуждении дела отказано из-за отсутствия состава преступления.

Жалобу на юмориста подал сенатор Александр Михайлов, который посчитал, что ролики, на которых Сасин говорит от лица политика и похожим голосом, порочат его честь и достоинство. Помимо этого он также просил возбудить дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. РБК направил запрос сенатору Михайлову в связи с сообщением об отказе в возбуждении дела.

Как установило следствие, ролики Сасина сняты в жанре пародии и юморист не отождествляет с сенатором созданный им образ. Кроме того, отмечается в постановлении, «манера подачи текста» блогера («гэканье» и «шоконье») — это характерная лингвистическая черта сельских жителей.