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Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН
Александр Михайлов, сенатор от Курской области и бывший губернатор региона, подал жалобу на пародийный блог местного кавээнщика Антона Сасина. По словам юмориста, политик увидел себя в придуманном блогером персонаже
Александр Михайлов (Фото: Алексей Дружини / ТАСС)

Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного управления Следственного комитета (СК).

«Действительно, есть заявление Михайлова по данному факту [размещения роликов в соцсети], сейчас ведется проверка, решение пока не принято», — сообщили там.

«Пока ведется проверка, как я понимаю. Я, естественно, обратился к друзьям-юристам, видеообращение есть в моем YouTube-канале. Откликнулось очень много людей. Ждем, что скажет проверка», — сказал РБК Сасин.

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В обращении, опубликованном 20 сентября, Сасин заявил, что в последние два дня его вызывают в СК по заявлению сенатора Михайлова «с целью возбудить уголовное дело за юмористический блог». По его словам, эта «эпопея» продолжается два месяца.

В беседе с «Курскими известиями» блогер пояснил, что изначально его вызвали в отдел полиции, где указали, что заявитель обвиняет Сасина в клевете. Впрочем, лингвистическая экспертиза не показала состава преступления, после чего сенатору отказали в возбуждении дела. Однако затем, утверждает блогер, следователи предупредили его, что могут завести дело по ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Свои ролики Сасин называет «пародией на видеоблоги провинциальных политиков старой формации», в них повествование ведется от лица вымышленного персонажа. Блогер заверил «Курские известия», что составил «собирательный образ, никакой конкретной личности», однако сенатор якобы увидел в персонаже себя. В составе команды КВН Сасин ранее пародировал премьер-министра Дмитрия Медведева, который «позитивно реагировал» на выступления, а сам Михайлов с супругой приезжал на выступления команды в Москву и «аплодировал из зала», добавляет издание.

67-летний Михайлов занимал посты главы региона с 2000 по 2018 год, а после досрочной отставки стал сенатором от Курской области. В сентябре 2019 года победивший на выборах губернатора Роман Старовойт продлил полномочия Михайлова в Совете Федерации.

Автор: Артём Губенко
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: сенатор, следственный комитет, КВН, новости РБК
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