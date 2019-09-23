Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН

Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного управления Следственного комитета (СК).
«Действительно, есть заявление Михайлова по данному факту [размещения роликов в соцсети], сейчас ведется проверка, решение пока не принято», — сообщили там.
«Пока ведется проверка, как я понимаю. Я, естественно, обратился к друзьям-юристам, видеообращение есть в моем YouTube-канале. Откликнулось очень много людей. Ждем, что скажет проверка», — сказал РБК Сасин.
В обращении, опубликованном 20 сентября, Сасин заявил, что в последние два дня его вызывают в СК по заявлению сенатора Михайлова «с целью возбудить уголовное дело за юмористический блог». По его словам, эта «эпопея» продолжается два месяца.