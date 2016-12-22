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Полиция начала проверку после сообщений о захвате заложников в Киеве
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Полиция начала проверку после сообщений о захвате заложников в Киеве
Общество, 15:48
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Полиция начала проверку после сообщений о захвате заложников в Киеве
По информации украинского издания «Вести», вооруженные люди захватили пассажиров маршрутки на автовокзале. Позже в полиции в сообщили, что эта информация не подтвердилась

Сотрудники украинских правоохранительных органов проверяют информацию о захвате в Киеве заложников. Об этом «РИА Новости» рассказала пресс-секретарь Голосеевского районного отделения полиции Татьяна Максименко.

Ранее украинское издание «Вести» со ссылкой на заложников сообщило о том, что в районе киевского автовокзала, возле станции метро «Выдубичи», вооруженные люди захватили пассажиров маршрутки, следовавшей по маршруту Городище — Киев.

«Есть сообщение [о захвате заложников] на линию 102», — рассказала Максименко, добавив, что звонок поступил в полицию в 14:40 мск от «товарища мужчины, у которого похитили ребенка». В настоящий момент, по информации представителя ведомства, на месте происшествия работают патрульная полиция и сотрудники полка особого назначения номер один. Позже в пресс-службе патрульной полиции заявили, что информация о захвате заложников не подтвердилась.

Как рассказала «Вестям» родственница ребенка, который находился в салоне маршрутки, злоумышленники зашли в машину на остановке «Корсунь-Шевченковский». Бандитов, по словам собеседницы издания, было трое, у двоих из них были пистолеты, у одного — нож.​ «Они устроили конфликт с пассажирами, начали угрожать оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей», — рассказала она, заметив, что возле станции «Выдубичи» мужчин, по ее данным, уже задержали. Впоследствии мужчин, как указывают «Вести», доставили в Голосеевское управление полиции.

В район киевского автовокзала, по информации украинского издания, подъехали медики. Пострадавшим женщинам они оказали первую помощь.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Киев , заложники , автовокзал
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