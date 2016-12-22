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Глава Бурятии решил поголовно проверить школьников на наркотики
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Глава Бурятии решил поголовно проверить школьников на наркотики
Общество, 09:44
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Глава Бурятии решил поголовно проверить школьников на наркотики
Глава Бурятии заявил о необходимости «стопроцентного» тестирования на наркотики в школах и других учебных заведениях республики. Он поручил посчитать, в какую сумму обойдется кампания
Алексей Цыденов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости провести проверку на наркотики среди всех учащихся учебных заведений республики. Такое заявление глава Бурятии сделал во время заседания республиканской антинаркотической комиссии, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов [средних специальных учебных заведений], первокурсников в вузах. Задача — выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал», — сказал глава республики.

После этого Цыденов поручил министерству образования региона подготовить график тестирования учащихся и посчитать, сколько средств для этого потребуется. «Есть более современные методы выявления наркотиков, проще и дешевле. Прошу изучить их и подготовить предложения. Мы посмотрим, какие из них можно использовать в дальнейшем», — заявил он, обращаясь к представителям регионального Минздрава.

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В России с 2013 года действует закон о добровольном тестировании школьников на наркотики и психотропные вещества. До 15 лет за детей решение о прохождении тестов принимают родители, после 15 лет — сами дети.

Целями законопроекта заявлены выявление групп риска, а также своевременное оказание медицинской и психологической помощи учащимся, у которых тесты выявили положительный результат. Для получения медицинской и психологической помощи необходимо письменное согласие самого ребенка или его родителей.

Выдвигались инициативы и о принудительном тестировании школьников на наркотики. В частности, с такой позицией в 2016 году выступал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. «Если подозрение есть — неправильное поведение, хронические пропуски или прошла какая-то информация о наркотиках, то администрация должна иметь право направить его [ученика] на тестирование или напрямую, или через комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав», — говорил он в интервью RT.

В 2017 году после случая с «внезапной проверкой на наркотики» в Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге Министерство образования сообщило, что учебные заведения не имеют права принимать административные меры по отношению к тем, кто отказался от тестирования на наркотики.

Тогда студенты вуза сообщили РБК, что сотрудники правоохранительных органов для проверки на наркотики забрали с лекции в этом университете студентов. «Когда я спросил, что будет, если откажусь, то полицейский с ухмылкой сказал, все-таки лучше согласиться, и пригрозил отчислением», — рассказал один из студентов РБК.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Бурятия , Алексей Цыденов , тест на наркотики , школьники
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