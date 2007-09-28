Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,73 EUR Нал. 70,56 69,76 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8912,90 -586,10 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,96 -0,81% DJIA 25182,08 -0,61% Nasdaq 7589,28 +0,38% FTSE 7214,76 -0,13%
Производители алкоголя устали от ЕГАИС
Лента новостей
След «новичка»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой 23:07, Политика Бывший зять Березовского опроверг статью The Sun о покушении на него 22:51, Политика Журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина 22:44, Политика Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея 
Производители алкоголя устали от ЕГАИС
Общество, 28 сен 2007, 18:57
0
Производители алкоголя устали от ЕГАИС
Из-за нелегальной алкогольной продукции российский бюджет теряет около 50 млрд долл. По данным Счетной палаты, доля контрафакта составляет практически половину рынка. Как предполагают эксперты, в этом году будет произведено не меньше 40 млн декалитров нелегальной водки и более 100 млн декалитров других суррогатов.

Существующие проблемы оказали влияние на рост импорта: за первое полугодие 2007г. в страну ввезли 90 млн литров крепкого алкоголя. Усугубило положение отрасли и введение в 2006г. Единой государственной автоматизированной системы учета объемов производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС), которая парализовала работу предприятий на месяцы. Отметим, что в системе до сих пор происходят сбои, которые вынудили чиновников перенести запуск ЕГАИС на 2008г. (вместо ноября 2007г.).

Причем некоторые производители крепкого алкоголя столкнулись с тем, что, предлагая качественный товар, они рискуют не попасть на прилавок. "Местные производители при поддержке местной администрации вводят квоты на ввоз алкоголя, выставляют оптовым компаниям планы по продажам собственной продукции", - рассказал в эфире программы "В фокусе" на РБК-ТВ директор по продажам Серебрянопрудского ЛВЗ Вадим Грудев.

Находясь в такой неопределенной ситуации, участники рынка предлагают несколько вариантов решения вопроса о нелегальном алкоголе. Первый – установить госконтроль над оборотом этилового спирта, который является сырьем для крепкого алкоголя. "Нам кажется, что "спиртовая река", которая течет в "море водки", должна контролироваться государством. Нужно поставить под контроль производство спирта и получение его производителями. Здесь должны работать силовики, налоговики, контролеры", - считает директор департамента внешне-корпоративных связей компании "Союз-Виктан" Сергей Комоцкий.

Параллельно увеличению доли легальных производителей алкоголя будет способствовать уход с рынка мелких и "серых" игроков за счет консолидации отрасли. По словам некоторых экспертов, "на российском алкогольном рынке достаточно 40 производителей". Но в консолидацию отрасли верится с трудом, поскольку согласия в профессиональном сообществе как не было, так и нет.

Другие считают, что решить вопрос с нелегальным алкоголем можно и без контроля за спиртом. Судя по опыту последних пяти лет, мы наверняка столкнемся с проблемой, что кто-то не успел, кому-то не хватило", - считает В.Грудев. Так, например, было с акцизными марками, за получением которых крупные и мелкие производители выстраивались в очереди. Он предлагает информировать население о том, что водка дешевле 50 рублей – это суррогат, поскольку ее себестоимость составляет не меньше 60 руб.

Прочие уверяют, что "все это пустые хлопоты". Суррогатный алкоголь будет поступать на рынок до тех пор, пока государство не установит жесткий контроль за товарооборотом по крепкому алкоголю. Как сказал заместитель генерального директора по развитию компании "Кристалл-Лефортово" Артур Жиряков, государство недостаточно контролирует отрасль, оно только три раза вмешалось за последние 10 лет.

Правда, большинство экспертов сходятся во мнении, что все механизмы контроля за отраслью, которые принимались в нашей стране, никогда не доводились до конца. Как пропорция 50% легальной водки и 50% нелегальной существовала, так она и сохранилась с введением акцизных складов, ЕГАИС, новых акцизных марок, о чем свидетельствует статистика Счетной палаты. Производители не скрывают, что устали приспосабливаться каждый раз к новым и безрезультатным правилам игры. И по большому счету они согласны на ЕГАИС, лишь бы эта система нормально заработала.

Теги: ЕГАИС , счетная палата
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.