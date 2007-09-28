Производители алкоголя устали от ЕГАИС

Из-за нелегальной алкогольной продукции российский бюджет теряет около 50 млрд долл. По данным Счетной палаты, доля контрафакта составляет практически половину рынка. Как предполагают эксперты, в этом году будет произведено не меньше 40 млн декалитров нелегальной водки и более 100 млн декалитров других суррогатов.

Существующие проблемы оказали влияние на рост импорта: за первое полугодие 2007г. в страну ввезли 90 млн литров крепкого алкоголя. Усугубило положение отрасли и введение в 2006г. Единой государственной автоматизированной системы учета объемов производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС), которая парализовала работу предприятий на месяцы. Отметим, что в системе до сих пор происходят сбои, которые вынудили чиновников перенести запуск ЕГАИС на 2008г. (вместо ноября 2007г.).

Причем некоторые производители крепкого алкоголя столкнулись с тем, что, предлагая качественный товар, они рискуют не попасть на прилавок. "Местные производители при поддержке местной администрации вводят квоты на ввоз алкоголя, выставляют оптовым компаниям планы по продажам собственной продукции", - рассказал в эфире программы "В фокусе" на РБК-ТВ директор по продажам Серебрянопрудского ЛВЗ Вадим Грудев.

Находясь в такой неопределенной ситуации, участники рынка предлагают несколько вариантов решения вопроса о нелегальном алкоголе. Первый – установить госконтроль над оборотом этилового спирта, который является сырьем для крепкого алкоголя. "Нам кажется, что "спиртовая река", которая течет в "море водки", должна контролироваться государством. Нужно поставить под контроль производство спирта и получение его производителями. Здесь должны работать силовики, налоговики, контролеры", - считает директор департамента внешне-корпоративных связей компании "Союз-Виктан" Сергей Комоцкий.

Параллельно увеличению доли легальных производителей алкоголя будет способствовать уход с рынка мелких и "серых" игроков за счет консолидации отрасли. По словам некоторых экспертов, "на российском алкогольном рынке достаточно 40 производителей". Но в консолидацию отрасли верится с трудом, поскольку согласия в профессиональном сообществе как не было, так и нет.

Другие считают, что решить вопрос с нелегальным алкоголем можно и без контроля за спиртом. Судя по опыту последних пяти лет, мы наверняка столкнемся с проблемой, что кто-то не успел, кому-то не хватило", - считает В.Грудев. Так, например, было с акцизными марками, за получением которых крупные и мелкие производители выстраивались в очереди. Он предлагает информировать население о том, что водка дешевле 50 рублей – это суррогат, поскольку ее себестоимость составляет не меньше 60 руб.

Прочие уверяют, что "все это пустые хлопоты". Суррогатный алкоголь будет поступать на рынок до тех пор, пока государство не установит жесткий контроль за товарооборотом по крепкому алкоголю. Как сказал заместитель генерального директора по развитию компании "Кристалл-Лефортово" Артур Жиряков, государство недостаточно контролирует отрасль, оно только три раза вмешалось за последние 10 лет.

Правда, большинство экспертов сходятся во мнении, что все механизмы контроля за отраслью, которые принимались в нашей стране, никогда не доводились до конца. Как пропорция 50% легальной водки и 50% нелегальной существовала, так она и сохранилась с введением акцизных складов, ЕГАИС, новых акцизных марок, о чем свидетельствует статистика Счетной палаты. Производители не скрывают, что устали приспосабливаться каждый раз к новым и безрезультатным правилам игры. И по большому счету они согласны на ЕГАИС, лишь бы эта система нормально заработала.