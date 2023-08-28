В ЯНАО мужчина устроил стрельбу после приезда приставов из-за выселения из аварийного дома

В Ноябрьске мужчина открыл стрельбу после приезда приставов для выселения

Судебные приставы приехали к жителю пригорода Ноябрьска, чтобы выселить его из аварийного дома. Однако мужчина отказывается переезжать, он поджег машину и открыл огонь

Житель пригорода Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе открыл стрельбу. Это произошло после того, как к нему приехали судебные приставы, чтобы выселить его из аварийного дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону, сообщение о стрельбе подтвердили в пресс-службе УФССП по ЯНАО.

«Выезжали приставы по исполнительным действиям, действительно была стрельба, но кто и в кого [стрелял], пока неизвестно», — сказали в УФССП.

«РИА Новости» в полиции уточнили, что мужчина «произвел один выстрел в воздух».

По данным телеграм-канала Mash, открывший огонь — 62-летний житель поселка СУ-952 Марат Сайткулов. Он также поджег машину.

Его дом признали аварийным еще несколько лет назад, соседи разъехались, но мужчина отказался уезжать, пишет телеграм-канал «112». В январе суд выселил его из дома, но даже после этого Сайткулов не переехал.

По информации Baza, мужчина ждал выселения более десяти лет. За это время у него умерла мать, и теперь его должны переселить в квартиру меньшей площади, на что он не согласен.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.