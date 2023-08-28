В России начали продавать туры в Турцию «все включено» без алкоголя

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Российские туроператоры в 2023 году начали продавать туры в Турцию с системой «все включено без алкоголя». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР отметили, что Турция не планирует исключать алкоголь из системы «все включено», но при наличии запроса в теории отели готовы так работать.

Российский туроператор Anex Tour на сегодняшний день может предложить туристам семь отелей с системой «все включено без алкоголя». Среди них есть халяльные отели без алкоголя и с выделенными зонами для раздельного купания женщин и мужчин, а также «светские» отели. Такие пакеты дешевле на 7–9%.

АТОР в 2019 году писал о халяльных отелях в Турции, однако многие из них еще не были представлены у массовых туроператоров, но в 2023 году ситуация начала меняться.

В Pegas Touristik сообщили, что у них в ассортименте по Турции есть два отеля, которые предлагают безалкогольный формат «все включено». У TEZ Tour есть пока только одно предложение.

В конце августа глава Bentour Дениз Уур в интервью немецкому турпорталу Fvw сообщил, что турецкие отельеры, которые в 2023 году уже повысили свои цены, в 2024 году также повысят их на 5%.

В качестве одного из вариантов для снижения цен на турпакеты Уур предложил разнообразить систему «все включено» дополнительными новыми опциями. К примеру, предлагать туристам с детьми выбор между «все включено» с алкоголем и такой же системой без алкоголя.

Вариант «все включено без алкоголя» был бы дешевле для туриста, так как сейчас в Турции высокие налоги на спиртные напитки.

Ранее в АТОР сообщили, что горящие туры в Турцию можно купить в среднем со скидками 40–60%. Снижение цен объясняется «традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года».