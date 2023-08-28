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Во Франции запретят носить в школах мусульманские платья-абайи

О запрете объявил министр образования, правительство его поддержало, заявив, что в школе не место религиозной одежде. Французская мусульманская организация назвала абайю формой моды, а не религиозным одеянием
Девушки в абайях
Девушки в абайях (Фото: Mubashir Hassan / Global Look Press)

Во Франции школьницам запретили носить традиционные мусульманские длинные платья-абайи, правительство поддержало эту меру, передает BFMTV.

О запрете 27 августа объявил министр образования страны Габриэль Атталь в интервью TF1. Он отметил, что в классе должно быть невозможно определить религию учеников, если посмотреть на них. По словам министра, на этой неделе он начнет обсуждать вопрос с директорами школ, чтобы помочь им в соблюдении запрета.

Официальный представитель правительства Оливье Веран в разговоре с BFMTV сказал, что «школа — это светское» и там не место для ношения религиозной одежды. Он также считает, что в школу приходят учиться, а не «заниматься религиозным прозелитизмом».

Однако во Французском совете мусульманского культа (CFCM) считают, что абайя — это не мусульманская религиозная одежда, а «форма моды», заявил глава организации Абдалла Зекри. Он отметил, что министру следовало бы узнать мнение религиозных лидеров, прежде чем принимать решение о запрете.

Мнение французских политиков насчет абайи разделилось. Атталя поддержал министр экономики Брюно Ле Мэр. «Нет абайе, нет всем очевидным религиозным признакам и нет политическому исламу в нашей стране!» — сказал он. Так же считают лидер партии «Республиканцы» Эрик Чиотти (партия требовала запретить ношение этого платья в школах) и другие, передает Le Parisien.

Депутат Сандрин Руссо заявила, что запрет повлечет за собой новый «социальный контроль над телами женщин и молодых девушек» и сравнила его с запретом на ношение кроп-топов, который ввели в прошлом году. В свою очередь, депутат Клементина Отэн назвала это решение внедрением «полиции одежды», «противоречащим основополагающим принципам светскости».

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TF1 отмечает, что в последние годы во французских школах выросло число учеников, которые носят религиозно маркированную одежду: в частности, за последний учебный год — на 150% по сравнению с предыдущим.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция школы Ислам запрет
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