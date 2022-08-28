МЧС: причиной пожара на рынке в Волжском стало нарушение требований пожарной безопасности

МЧС назвало причину пожара на рынке в Волжском

Площадь пожара составила 7 тыс. кв. м, в результате происшествия никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области

Фото: МЧС России

Причиной пожара на рынке в городе Волжский Волгоградской области, по предварительным данным, стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ, сообщил глава управления МЧС по региону Николай Любавин.

«По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ», — сказал он.

Любавин добавил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Сообщение о пожаре на рынке «Людмила» на улице 40-летия Победы в Волжском поступила в 17:05. Его площадь распространилась на 7 тыс. кв. м. По словам Любавина, спасателям удалось не допустить перехода огня на другие здания. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что пожар с рынка перекинулся на жилой дом, однако позднее со ссылкой на МЧС сообщил, что эти два возгорания не связаны.

С рынка в общей сложности эвакуировали 153 человека. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В 19:35 возгорание было локализовано, проводится поливка конструкций. К тушению привлекли 49 человек и 16 единиц техники. Предельная допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, сообщили в региональном главке МЧС.