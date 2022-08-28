Более 1 тыс. человек погибли от наводнений в Пакистане

Муссонные дожди продолжаются в Пакистане три месяца. За это время в стране погибли 1033 человека, пострадали еще 1527. Пакистанское правительство ввело режим ЧС и запросило международную помощь

Более 1 тыс. человек умерли во время наводнений в Пакистане, сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями в ежедневном отчете.

С момента начала муссонных дождей и наводнений в стране погибли 1033 человека, в том числе 456 мужчин, 207 женщин и 348 детей. Еще 527 человек получили ранения.

Потоки воды полностью или частично разрушили 949,8 тыс. домов, 3,4 тыс. км дорог, 170 магазинов и 149 мостов. Погибли 719,5 тыс. голов скота.

В августе количество осадков в пакистанской провинции Синд превысило норму на 784%, а в провинции Белуджистан — почти на 500%. Аномальные дожди привели к наводнениям, которые затронули 30 млн человек, что составляет 15% населения, писала Al Jazeera.

Министр по вопросам изменения климата страны Шерри Рехман назвала наводнения «гуманитарной катастрофой эпических масштабов» и отметила, что в результате нее тысячи людей остались без еды и крова.

Одна из жительниц Пакистана рассказывала агентству Reuters, что из-за дождей последние три месяца она живет вместе с детьми в коляске рикши, так как крыша гринобитного дома протекает. «Водосточные желоба переполнены, а наш двор заполнен нечистотами. Дома и переулки превратились в плавучий мусорный бак», — говорила она.

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Пакистан объявил чрезвычайного положения. Правительство привлекло армию для помощи людям и гражданской администрации в спасательных операциях. Они предложили открыть центры сбора пожертвований и предметов первой необходимости. Генералы отдали на помощь пострадавшим всю зарплату, писала The Express Tribune.

Правительство страны попросило о помощи для восстановления инфраструктуры у международных партнеров, говорил министр планирования, развития и специальных инициатив Ахсан Икбал, передавал Reuters.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter о том, что страна готова помочь Пакистану. По его просьбе, французское министерство иностранных дел организовало кризисный центр, который будет координировать предоставление помощи Пакистану.