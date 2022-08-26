От наводнения в Пакистане пострадали 30 млн человек. Фоторепортаж
В августе 2022 года количество осадков в пакистанской провинции Синд превысило норму на 784%, а в провинции Белуджистан — почти на 500%. Из-за аномальных дождей в стране началось крупное наводнение. Как жители Пакистана переживают стихийное бедствие — в фоторепортаже РБК
На фото: провинция Белуджистан, 25 августа 2022
Как сообщает Al Jazeera, за последние несколько недель вызванные муссонными дождями наводнения в Пакистане затронули более 30 млн человек, это около 15% его населения. Министр по вопросам изменения климата страны Шерри Рехман заявила: «Тридцать три миллиона пострадали по-разному. Окончательное количество оставшихся без крова оценивается»
На фото: Белуджистан, 22 августа 2022
Наводнения нанесли ущерб районам провинций Белуджистан, Синд, Южный Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, сообщает пакистанское издание The Express Tribune. От потопов погибло более 900 человек
На фото: Белуджистан, 22 августа 2022
На пресс-конференции 25 августа Рехман назвала наводнения «гуманитарной катастрофой эпических масштабов», в результате которой тысячи людей остались без еды и крова
На фото: город Суккур, провинция Синд, 24 августа 2022
«Дождь не прекращался в течение последних трех месяцев. Мы с детьми живем в коляски рикши, потому что крыша нашего глинобитного дома протекает. <...> Водосточные желоба переполнены, а наш двор заполнен нечистотами. Дома и переулки превратились в плавучий мусорный бак», — жалуется жительница Пакистана
На фото: город Джамшоро, провинция Синд, 24 августа 2022
По сообщению Anadolu Agency, Пакистан объявил чрезвычайное положение и призвал армию для помощи гражданской администрации в спасательных операциях
На фото: железнодорожный мост в городе Сиби, провинция Белуджистан, 25 августа 2022
ProPakistani сообщает, что члены федерального правительства и офицеры пакистанской армии объявили о внесении своей месячной зарплаты в фонд помощи жертвам наводнения
На фото: город Суккур, провинция Синд, 24 августа 2022
«Юг Пакистана затоплен. Люди идут на возвышенности», — сказала министр по вопросам климата Пакистана. Она также сообщила, что южная провинция Синд запросила миллион палаток для пострадавших.
Военные, задействованные в спасательной операции, раздали более 3,7 тыс. палаток, а также другие необходимые вещи
На фото: город Дера-Исмаил-Хан, провинция Хайбер-Пахтунхва, 23 августа 2022
25 августа было организовано более 137 лагерей помощи, около 40 тыс. человек были эвакуированы в безопасные места. Около 200 временных медпунктов оказали помощь 23 тыс. пострадавших
На фото: провинция Белуджистан, 24 августа 2022
Как сообщает Reuters, Пакистан попросил международной помощи для ликвидации последствий масштабных наводнений.
Министр планирования, развития и специальных инициатив Ахсан Икбал заявил: «Федеральное правительство обратилось за помощью к международным партнерам, чтобы можно было начать восстановление инфраструктуры, разрушенной водой, как только она отступит»
На фото: провинция Белуджистан, 24 августа 2022
По сообщению Anadolu Agency, международные организации и финансовые институты объявили о немедленной помощи Пакистану в размере более $500 млн для пострадавших от наводнения/