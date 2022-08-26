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От наводнения в Пакистане пострадали 30 млн человек. Фоторепортаж

В августе 2022 года количество осадков в пакистанской провинции Синд превысило норму на 784%, а в провинции Белуджистан — почти на 500%. Из-за аномальных дождей в стране началось крупное наводнение. Как жители Пакистана переживают стихийное бедствие — в фоторепортаже РБК
Фото:Zahid Hussain / AP
Фото: Zahid Hussain / AP

На фото: провинция Белуджистан, 25 августа 2022

Как сообщает Al Jazeera, за последние несколько недель вызванные муссонными дождями наводнения в Пакистане затронули более 30 млн человек, это около 15% его населения. Министр по вопросам изменения климата страны Шерри Рехман заявила: «Тридцать три миллиона пострадали по-разному. Окончательное количество оставшихся без крова оценивается»

Фото:Zahid Hussain / AP
Фото: Zahid Hussain / AP

На фото: Белуджистан, 22 августа 2022

Наводнения нанесли ущерб районам провинций Белуджистан, Синд, Южный Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, сообщает пакистанское издание The Express Tribune. От потопов погибло более 900 человек

Фото:Zahid Hussain / AP
Фото: Zahid Hussain / AP

На фото: Белуджистан, 22 августа 2022

На пресс-конференции 25 августа Рехман назвала наводнения «гуманитарной катастрофой эпических масштабов», в результате которой тысячи людей остались без еды и крова

Фото:PPI / ZUMA / ТАСС
Фото: PPI / ZUMA / ТАСС

На фото: город Суккур, провинция Синд, 24 августа 2022

«Дождь не прекращался в течение последних трех месяцев. Мы с детьми живем в коляски рикши, потому что крыша нашего глинобитного дома протекает. <...> Водосточные желоба переполнены, а наш двор заполнен нечистотами. Дома и переулки превратились в плавучий мусорный бак», — жалуется жительница Пакистана

Фото:Pervez Masih / AP
Фото: Pervez Masih / AP

На фото: город Джамшоро, провинция Синд, 24 августа 2022

По сообщению Anadolu Agency, Пакистан объявил чрезвычайное положение и призвал армию для помощи гражданской администрации в спасательных операциях

Фото:PPI / ZUMA / ТАСС
Фото: PPI / ZUMA / ТАСС

На фото: железнодорожный мост в городе Сиби, провинция Белуджистан, 25 августа 2022

ProPakistani сообщает, что члены федерального правительства и офицеры пакистанской армии объявили о внесении своей месячной зарплаты в фонд помощи жертвам наводнения

Фото:PPI / ZUMA / ТАСС
Фото: PPI / ZUMA / ТАСС

На фото: город Суккур, провинция Синд, 24 августа 2022

«Юг Пакистана затоплен. Люди идут на возвышенности», — сказала министр по вопросам климата Пакистана. Она также сообщила, что южная провинция Синд запросила миллион палаток для пострадавших.

Военные, задействованные в спасательной операции, раздали более 3,7 тыс. палаток, а также другие необходимые вещи

Фото:Saood Rehman / EPA / ТАСС
Фото: Saood Rehman / EPA / ТАСС

На фото: город Дера-Исмаил-Хан, провинция Хайбер-Пахтунхва, 23 августа 2022

25 августа было организовано более 137 лагерей помощи, около 40 тыс. человек были эвакуированы в безопасные места. Около 200 временных медпунктов оказали помощь 23 тыс. пострадавших

Фото:Zahid Hussain / AP
Фото: Zahid Hussain / AP

На фото: провинция Белуджистан, 24 августа 2022

Как сообщает Reuters, Пакистан попросил международной помощи для ликвидации последствий масштабных наводнений.

Министр планирования, развития и специальных инициатив Ахсан Икбал заявил: «Федеральное правительство обратилось за помощью к международным партнерам, чтобы можно было начать восстановление инфраструктуры, разрушенной водой, как только она отступит»

Фото:Zahid Hussain / AP
Фото: Zahid Hussain / AP

На фото: провинция Белуджистан, 24 августа 2022

По сообщению Anadolu Agency, международные организации и финансовые институты объявили о немедленной помощи Пакистану в размере более $500 млн для пострадавших от наводнения/

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Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа Пакистан наводнение чрезвычайное положение
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