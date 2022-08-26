От наводнения в Пакистане пострадали 30 млн человек. Фоторепортаж

На фото: провинция Белуджистан, 25 августа 2022

Как сообщает Al Jazeera, за последние несколько недель вызванные муссонными дождями наводнения в Пакистане затронули более 30 млн человек, это около 15% его населения. Министр по вопросам изменения климата страны Шерри Рехман заявила: «Тридцать три миллиона пострадали по-разному. Окончательное количество оставшихся без крова оценивается»