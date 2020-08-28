В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

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Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН-ТВ. Об аварии с участием машины замминистра обороны также сообщают ТАСС и Telegram-канал 112.

По данным телеканала, инцидент произошел на 1-ой Дубровской улице.

Как сообщает 112, машина замминистра обороны, по предварительным данным, проехала на красный сигнал светофора. При этом она въехала в другой автомобиль, который зацепил женщину с ребенком. Его госпитализировали, пишет 112.

Канал также сообщил, что Евкуров дождался, пока ребенка заберут в больницу и после этого покинул место происшествия.