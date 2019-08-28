Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями

Судебные разбирательства земельных споров — одни из самых сложных и длительных, поэтому важно урегулировать разногласия с соседями еще на стадии согласования границ, отметили в Кадастровой палате

Кадастровая палата подготовила инструкцию, как согласовывать границы участков с соседями, чтобы не допустить земельных споров. Об этом говорится в сообщении подведомственного Росреестру госучреждения, которое поступило в РБК. Рекомендации составлены как пояснения к подписанному в июне президентом Владимиром Путиным закону, как согласовывать общие границы земельных участков.

Закон «О кадастровой деятельности» обязывает согласовывать местоположение границ с гражданами, которые обладают смежными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования или аренды на срок более пяти лет. При уточнении границ участка процедура согласования с соседями является обязательной.

Чтобы установить границы участка, собственник должен обратиться к кадастровому инженеру. Тот, помимо прочего, проведет процедуру согласования границ индивидуально со всеми соседями или на общем их собрании. По итогам составляется акт согласования, который подписывают все заинтересованные стороны. В случае несогласия с расположением смежных границ владельцы участков должны подать кадастровому инженеру письменные возражения. Он, в свою очередь, зафиксирует их в акте согласования.

Если инженер не может найти адрес смежника, то адресованное ему извещение публикуется в местной газете. Таким образом считается, что собственник смежного участка оповещен, даже если он не прочитал это объявление. Если же собственник не выходит на связь и не является на собрание, то считается, что он согласен с границами участка. Предотвратить такую ситуацию можно, внеся свои контактные данные в Единый государственный реестр недвижимости через МФЦ.