Сирийские хакеры взломали домен Twitter и сайт The New York Times

В официальном сообщении на сайте Twitter говорится, что у провайдера возникли проблемы, которые привели к неполадкам с отображением фотографий. Однако администраторам удалось оперативно восстановить исходную запись домена.
Это не единственная новость с сетевых фронтов. Накануне сайт газеты The New York Times второй раз за месяц подвергся интернет-атаке, в результате чего пользователи не смогли попасть на страницу издания. Ответственность за нападение взяла на себя "Сирийская электронная армия", ранее взломавшая страницы агентств Associated Press и Agence France-Presse.
Отметим, что в предыдущих атаках The New York Times обвиняла китайских хакеров.
По всей видимости, поводом к последним интернет-атакам послужила информационная кампания, посвященная возможному применению сирийскими правительственными войсками химического оружия. Запад использует эти обвинения в адрес Дамаска с целью подготовки военной операции, которая может начаться уже 29 августа.