Сирийские хакеры взломали домен Twitter и сайт The New York Times

Хакеры "Сирийской электронной армии" объявили о взломе домена микроблогов Twitter. Киберпреступникам удалось поменять некоторую информацию об администраторе регистратора. В интернет-компании косвенно подтвердили эту информацию.

Фото: Digitaltrends.com

В официальном сообщении на сайте Twitter говорится, что у провайдера возникли проблемы, которые привели к неполадкам с отображением фотографий. Однако администраторам удалось оперативно восстановить исходную запись домена.

Это не единственная новость с сетевых фронтов. Накануне сайт газеты The New York Times второй раз за месяц подвергся интернет-атаке, в результате чего пользователи не смогли попасть на страницу издания. Ответственность за нападение взяла на себя "Сирийская электронная армия", ранее взломавшая страницы агентств Associated Press и Agence France-Presse.

Отметим, что в предыдущих атаках The New York Times обвиняла китайских хакеров.

По всей видимости, поводом к последним интернет-атакам послужила информационная кампания, посвященная возможному применению сирийскими правительственными войсками химического оружия. Запад использует эти обвинения в адрес Дамаска с целью подготовки военной операции, которая может начаться уже 29 августа.