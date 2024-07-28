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Умер принц Греческий и Датский Михаил, известный как Мишель Де Грес

В Афинах на 86-м году жизни скончался принц Греческий и Датский Михаил
Принц скончался в больнице в Афинах на 86-м году жизни. Он был историком и писателем. Принц Михаил был единственным оставшимся в живых внуком короля Георга I
Принц Греческий и Датский Михаил
Принц Греческий и Датский Михаил (Фото: Aristidis Vafeiadakis / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

В Афинах на 86-м году жизни умер историк и писатель, принц Греческий и Датский Михаил, пишет газета ProtoThema. Он был известен под псевдонимом Мишель Де Грес. Принц Михаил был единственным оставшимся в живых внуком греческого короля Георга I.

По информации газеты Kathimerini, он скончался в больнице.

Принц Михаил родился 7 января 1939 года. Его отец, принц Греческий и Датский Христофор (1888–1940), был пятым сыном короля Георга I и королевы Ольги. Мать Михаила — Франсуаза Орлеанская из дома Бурбонов, она была дочерью Жана Орлеанского, герцога де Гиз, и Изабеллы Орлеанской.

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Во время Второй мировой войны принц жил в Марокко, а в 1948 году вместе с матерью переехал в Париж. Пять лет спустя она скончалась, его опекуном стал дядя.

В 25 лет, получив степень по политологии в Италии, принц Греческий и Датский прибыл в Грецию, где четыре года прослужил в армии. В 1965 году он влюбился в художницу
Марину Кареллу, женился на ней и отказался от греческого престола. Через несколько лет у них родились две дочери: Ольга 1971 года рождения и Александра 1968 года рождения.

Принц избрал карьеру историка и писателя в 1970-х годах, он писал исторические романы.

Kathimerini отмечает, что принц Михаил был единственным членом греческой королевской семьи, который не покинул Грецию после попытки переворота короля Константина против хунты 13 декабря 1967 года, а также единственным, у кого было греческое гражданство. В муниципалитете Афин он был зарегистрирован как Мишель Де Грес.

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Елена Чернышова
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