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Умер последний принц Италии Витторио Эмануэле Савойский

Сын последнего короля Италии Витторио Эмануэле Савойский умер на 87-м году жизни
Витторио Эмануэле Савойский
Витторио Эмануэле Савойский (Фото: Salvatore Laporta / Getty Images)

Последний принц Италии, сын короля Умберто II, Витторио Эмануэле Савойский умер в Женеве в возрасте 86 лет, сообщило агентство ANSA. 12 февраля ему бы исполнилось 87 лет.

Как уточнили на сайте королевского дома Савойи, принц Неаполитанский мирно умер в окружении своей семьи. О месте и дате похорон пообещали сообщить позже.

В 1943 году, в возрасте шести лет, Витторио Эмануэле покинул Рим вместе со своей матерью Марией Жозе и жил в изгнании до 2003 года. Тогда правительство Сильвио Берлускони отменило решение, принятое после признания Италии республикой в 1946 году, согласно которому прямым потомкам Савойской династии было запрещено находиться в Италии.

После смерти короля Умберто II Витторио Эмануэле считался главой итальянской королевской династии.

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В 2006 году принца заключили под стражу по обвинению в коррупции и сутенерстве. В ходе расследования полицейские установили прослушку в его камере и узнали из разговора Эмануэле с сокамерником, что ему удалось избежать наказания за убийство. Он признался, что в августе 1978 года, находясь на своей яхте, выстрелил из винтовки в 19-летнего немца Дирка Хамера, спящего на палубе соседнего судна. Спустя пять месяцев, находясь в коме, мужчина умер от полученных ран в больнице.

На суде в 1991 году принц заявил, что стрелял в воздух, поскольку обнаружил пропажу своей резиновой шлюпки и решил разбудить пассажиров соседней яхты. Прокуратура сняла обвинение в убийстве и предложила наказать Эмануэле за незаконное ношение оружия сроком на пять с половиной лет.

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В 2017 году Верховный кассационный суд установил, что, несмотря на снятое с принца обвинение и истечение срока давности дела, принц не освобождается от ответственности с «гражданской и этической точки зрения».

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