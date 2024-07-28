При ударе молнии в парке «Патриот» умер мужчина

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате удара молнии в парке «Патриот», сообщил региональный минздрав. По данным «Известий», погибший — 67-летний Николай К.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В результате удара молнии в парке «Патриот» погиб один человек, пострадали еще трое, сообщили «РИА Новости» в подмосковном минздраве.

«В результате происшествия погиб один человек, и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение минздрава МО», — говорится в сообщении. По данным ведомства, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Источник «Известий» перечислил пострадавших от удара молнии:

Александр П. 1985 года рождения — электротравма, ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), СГМ (сотрясение головного мозга), ушибленная рана лба, госпитализирован в Одинцовскую ОБ;

Татьяна П. 1985 года рождения — электротравма, госпитализирована в Никольскую РБ;

Ольга К. 61 год — электротравма, гипертоническая болезнь, госпитализирована в Одинцовскую ОБ;

Николай К. 67 лет — состояние после клинической смерти, ЗЧМТ, СГМ, госпитализирован в Никольскую РБ.

Ранее днем Mash и Baza со ссылкой на очевидцев сообщали, что три человека — двое мужчин и женщина — пострадали от удара молнии в подмосковном парке «Патриот». На опубликованных телеграм-каналами фотографиях с места удара видно, что двое мужчин лежат примерно в 20 м от главного храма Вооруженных сил России — Патриаршего собора во имя Воскресения Христова.

В то же время источник РЕН ТВ сообщал о четырех пострадавших. По данным источника ТАСС, к тому моменту двое мужчин находились в тяжелом состоянии, медики пытались их реанимировать.

МЧС этим утром предупреждало о неблагоприятных метеорологических условиях в Подмосковье, которые включали в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с. Согласно прогностической карте Гидрометцентра, в Московской области действует желтый уровень опасности с предупреждением о грозах до 21:00 мск.