При ударе молнии в парке «Патриот» умер мужчина
В результате удара молнии в парке «Патриот» погиб один человек, пострадали еще трое, сообщили «РИА Новости» в подмосковном минздраве.
«В результате происшествия погиб один человек, и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение минздрава МО», — говорится в сообщении. По данным ведомства, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.
Источник «Известий» перечислил пострадавших от удара молнии:
- Александр П. 1985 года рождения — электротравма, ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), СГМ (сотрясение головного мозга), ушибленная рана лба, госпитализирован в Одинцовскую ОБ;
- Татьяна П. 1985 года рождения — электротравма, госпитализирована в Никольскую РБ;
- Ольга К. 61 год — электротравма, гипертоническая болезнь, госпитализирована в Одинцовскую ОБ;
- Николай К. 67 лет — состояние после клинической смерти, ЗЧМТ, СГМ, госпитализирован в Никольскую РБ.
Ранее днем Mash и Baza со ссылкой на очевидцев сообщали, что три человека — двое мужчин и женщина — пострадали от удара молнии в подмосковном парке «Патриот». На опубликованных телеграм-каналами фотографиях с места удара видно, что двое мужчин лежат примерно в 20 м от главного храма Вооруженных сил России — Патриаршего собора во имя Воскресения Христова.
В то же время источник РЕН ТВ сообщал о четырех пострадавших. По данным источника ТАСС, к тому моменту двое мужчин находились в тяжелом состоянии, медики пытались их реанимировать.
МЧС этим утром предупреждало о неблагоприятных метеорологических условиях в Подмосковье, которые включали в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с. Согласно прогностической карте Гидрометцентра, в Московской области действует желтый уровень опасности с предупреждением о грозах до 21:00 мск.
Хотя ток при ударе молнии протекает лишь в течение короткого периода, он имеет чрезвычайно высокое напряжение — до 100 млн вольт. Такие удары в 10–25% случаев могут убить человека, при этом большинство выживших получают долговременные травмы, рассказывал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко. Самые распространенные травмы, вызванные ударом молнии, включают: ожоги кожи и тканей, временное нарушение слуха или зрения, боль в мышцах и суставах, кратковременная потеря сознания.
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