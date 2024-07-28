Главе МВД Франции отправили письмо со следами чумы

Письмо «оскорбительного характера», адресованное Жеральду Дарманену, нашли в сортировочном центре почты в департаменте Кот-д'Ор, в нем был черный порошок. Предварительные тесты выявили небольшие следы чумы

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В письме, отправленном в МВД Франции, обнаружили небольшие следы чумы, сообщает Franceinfo со ссылкой на источник. Эту информацию радиостанции подтвердил прокурор города Дижон (департамент Кот-д'Ор).

Газета Le Parisien пишет, что письмо «оскорбительного характера» было адресовано министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Его нашли в сортировочном центре почты коммуны Лонвик в субботу, 27 июля, в нем был черный порошок.

Содержимое отправили на дополнительное исследование в Институт Пастера в Париже, чтобы подтвердить наличие следов чумы.

По информации France 3 Bourgogne, в письме с подозрительным порошком, которое вскрыла полиция, были оскорбления на расовой почве.

Результаты дополнительных тестов ожидаются в конце дня 29 июля. В префектуре Кот-д’Ор считают, что речь может идти о «ложноположительном результате».

Начато расследование по статье об оскорблении, отправитель и его мотивы выясняются.