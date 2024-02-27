Старший сын Трампа получил конверт с белым порошком

Дональд Трамп-младший получил и вскрыл конверт с неизвестным порошком, его дом посетила команда специалистов по химической защите. В 2018 году его семья уже получала такое «послание»

Старший сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший получил и вскрыл конверт, содержащий неопознанный белый порошок. Об этом пишет издание ABC News со ссылкой на источники.

«Результаты испытаний вещества не дали окончательных результатов относительно того, что именно это было, но официальные лица на месте происшествия не верят, что оно смертельно», — заявил представитель Дональда Трампа-младшего.

Команда специалистов по химической защите посетила дом сына бывшего президента США во Флориде, после того как он получил это письмо, сообщил ABC News источник, знакомый с инцидентом.

В феврале 2018 года бывшая жена Трампа-младшего Ванесса Трамп была госпитализирована после получения письма, содержащего белый порошок внутри.

Она, находясь в нью-йоркской квартире, открыла письмо, которое было адресовано супругу. Внутри Трамп обнаружила «белый порошок». После этого в качестве меры предосторожности ее доставили в медицинский центр в Нью-Йорке.

В сентябре обвиняемый в отправке конверта с подозрительным порошком сыну бывшего президента США 25-летний Дэниел Фрисьело пошел на сделку со следствием и согласился признать вину.

После терактов 2001 года в несколько офисов СМИ и двум сенаторам-демократам пришли письма со спорами сибирской язвы. Заразились 22 человека, пятеро погибли. В ФБР называли расследование этого дела одним из самых крупных и сложных в истории правоохранительных органов. Впоследствии США обвинили в акте биотерроризма «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация).