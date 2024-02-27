 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Старший сын Трампа получил конверт с белым порошком

ABС News: старший сын Трампа получил конверт с белым порошком
Дональд Трамп-младший получил и вскрыл конверт с неизвестным порошком, его дом посетила команда специалистов по химической защите. В 2018 году его семья уже получала такое «послание»

Старший сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший получил и вскрыл конверт, содержащий неопознанный белый порошок. Об этом пишет издание ABC News со ссылкой на источники.

«Результаты испытаний вещества не дали окончательных результатов относительно того, что именно это было, но официальные лица на месте происшествия не верят, что оно смертельно», — заявил представитель Дональда Трампа-младшего.

Команда специалистов по химической защите посетила дом сына бывшего президента США во Флориде, после того как он получил это письмо, сообщил ABC News источник, знакомый с инцидентом.

Жену сына Трампа госпитализировали после вскрытия «конверта с порошком»
Политика
Ванесса Трамп

В феврале 2018 года бывшая жена Трампа-младшего Ванесса Трамп была госпитализирована после получения письма, содержащего белый порошок внутри.

Она, находясь в нью-йоркской квартире, открыла письмо, которое было адресовано супругу. Внутри Трамп обнаружила «белый порошок». После этого в качестве меры предосторожности ее доставили в медицинский центр в Нью-Йорке.

В сентябре обвиняемый в отправке конверта с подозрительным порошком сыну бывшего президента США 25-летний Дэниел Фрисьело пошел на сделку со следствием и согласился признать вину.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

После терактов 2001 года в несколько офисов СМИ и двум сенаторам-демократам пришли письма со спорами сибирской язвы. Заразились 22 человека, пятеро погибли. В ФБР называли расследование этого дела одним из самых крупных и сложных в истории правоохранительных органов. Впоследствии США обвинили в акте биотерроризма «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация).

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Ковтун Екатерина, Юлия Овчинникова
Дональд Трамп-младший конверт порошок США
Материалы по теме
Жену сына Трампа госпитализировали после вскрытия «конверта с порошком»
Политика
Отправитель конверта с порошком сыну Трампа согласился признать вину
Общество
У российского посольства в Афинах нашли конверт с белым порошком
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17
В международном аэропорту Астаны произошел пожар Общество, 08:22
Умер отменивший маски в пандемию мэр Саянска Олег Боровский Общество, 08:03
Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых тарифов Бизнес, 08:00
Хуситы атаковали подводные интернет-кабели, связывающие Европу и Азию Политика, 07:57
₽60 млрд не предел: когда Мосбиржа исчерпает потенциал для мощного роста Pro, 07:48
El Mundo рассказала о новой версии убийства перебежчика в Испании Политика, 07:45
Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАС Политика, 07:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Американские военные опубликовали доклад о вооруженных силах России Политика, 07:37
Экс-топ-менеджер «Тинькофф» запустил в ОАЭ финтех-сервис для инвесторов Финансы, 07:00
Старший сын Трампа получил конверт с белым порошком Политика, 06:58
В Брянской области сбили два украинских беспилотника Политика, 06:38
Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукционе за $38 млн Общество, 06:37
«Точка» выплатит части клиентов заблокированные в QIWI Банке суммы Бизнес, 06:07
Дуда пообещал Киеву существенные поставки боеприпасов Политика, 05:55